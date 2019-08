Palmeiras inscreve Vitor Hugo e Luiz Adriano para as quartas da Libertadores

O Palmeiras atualizou nesta sexta-feira a lista dos 30 jogadores inscritos para as quartas de final da Copa Libertadores. Como o regulamento permite realizar duas trocas para esta etapa da competição, a comissão técnica relacionou o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Luiz Adriano como substitutos do meia Moisés e do atacante Felipe Pires.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Copa Libertadores

Os dois jogadores retirados da lista não estão mais no clube. Moisés se transferiu para o Shandong Luneng, da China, e Felipe Pires é agora jogador do Fortaleza. O Palmeiras enviou a nova relação para a Confederação Sul-Ameircana de Futebol (Conmebol) e já pode escalar os novatos na próxima terça-feira, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela abertura das quartas de final.

Os novos inscritos chegaram recentemente ao clube. Vitor Hugo estava na Fiorentina e acertou contrato por cinco temporadas. Já Luiz Adriano, veio do Spartak Moscou, da Rússia, e assinou vínculo por quatro anos. Os dois estrearam pela equipe ao serem titulares no último domingo, no empate por 2 a 2 com o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Havia a dúvida no clube se seria possível inscrever Vitor Hugo nas quartas de final. O defensor sentiu uma lesão no abdômen após a partida com o Bahia e até foi poupado dos últimos treinos. Mas estará à disposição para os dois próximos compromissos, nos dias 20 e 27 de agosto, contra o Grêmio. A ida será em Porto Alegre e a partida de volta, no Pacaembu.

⚽️⚽️⚽️ Bora ver como foram os 3 gols marcados pelo Verdão! Confira os melhores momentos na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/lGG2v6RBaX#AvantiPalestra pic.twitter.com/5VHTDwgipV — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 13, 2019

Dos reforços trazidos recentemente, o atacante Henrique Dourado não foi inscrito na competição. O jogador trazido por empréstimo do Henan Jianye, da China, tem contrato até o fim da temporada e se recupera de uma fratura. Dourado só poderá ser inscrito caso o Palmeiras passe para a semifinal, quando uma nova janela de mudanças na relação será permitida.