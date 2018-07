Palmeiras instala grades de divisão de torcida na arena

No total, dos 43,6 mil lugares disponíveis, a PM liberou apenas 39 mil. O restante é a soma dos pontos cegos com as cadeiras perdidas para que a polícia faça um cordão de isolamento e evite proximidade entre as torcidas.

A construtora se comprometeu a trocar essas grades por divisórias de vidro, o que eliminarão os pontos cegos. Como esta alteração só vai acontecer em 2015, as partidas contra o Sport, na próxima quarta, e contra o Atlético Paranaense, no dia 7 de dezembro, ainda serão com grades como divisão.

Por causa dessa perda de espaço, o presidente Paulo Nobre sugere que os clássicos sejam com torcida única, para que todos os 43,6 mil lugares sejam ocupados por palmeirenses. Enquanto esperam pelo jogo contra o Sport, os jogadores farão um treinamento na arena nesta quinta, visando o clássico contra o São Paulo, neste domingo, no estádio do Morumbi.