Palmeiras quer fechar 1º turno com vitória sobre o Inter para disparar na ponta

Com o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão já assegurado, o líder Palmeiras encerra a primeira parte do campeonato neste domingo. Às 16h, enfrenta em casa, no Allianz Parque, o Internacional, rival que também briga na parte de cima da tabela.

Mesmo que tropece, o Palmeiras terminará a 19ª rodada sem ninguém à sua frente porque tem 36 pontos e não pode ser alcançado por nenhum de seus perseguidores. Os mais próximos são Corinthians e Atlético-MG, segundo e terceiro, respectivamente, que se enfrentam neste domingo em Belo Horizonte.

Mas, o time de Abel Ferreira obviamente não quer queimar a pequena gordura que adquiriu. A proposta é aumentar essa vantagem para os rivais. E o Inter, com 36 pontos, é um dos adversários da equipe alviverde na luta pelo 11º título nacional.

"O título simbólico não significada nada. É irrelevante. Vamos buscar mais vitórias", avisou o meio-campista Gustavo Scarpa, autor do gol que garantiu o último triunfo sobre o América que deixou o time um pouco mais confortável na ponta.

Um dos trunfos do Palmeiras na consistente campanha até aqui é o desempenho defensivo, já que ostenta a melhor defesa da competição. São apenas 12 gols sofridos em 18 partidas.

"Antes de começar o Brasileirão, fizemos uma reunião com o professor e ele perguntou para alguns dos jogadores que já tinham ganhado qual era receita para vencer outra vez. Nós falamos que deveríamos ser a melhor defesa do campeonato, não perder ponto em casa e beliscar pontos que forem necessários fora", revelou o zagueiro Luan.

Murilo, preservado em Belo Horizonte, deve retomar a titularidade ao lado de Gómez. Na lateral esquerda, é provável que continue o jovem Vanderlan, já que Piquerez ainda cuida de dores musculares. Scarpa, que começou entre os reservas na última partida, provavelmente iniciará entre os titulares. Tem sido ele o atleta mais decisivo do elenco.

No ataque mora a maior dúvida: Merentiel ou López? O uruguaio foi o escolhido para ser titular na partida anterior, a de sua estreia, mas foi tímido. Enquanto que o argentino mostrou mais qualidade nos minutos em que atuou na capital mineira ao sair do banco de reservas. Quase fez um gol de letra e assistiu Scarpa num lance que não resultou em gol porque o meia furou. Rony e Navarro continuam ausentes, em tratamento de suas lesões musculares.

PALMEIRAS X INTER

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Scarpa, Dudu e Merentiel (López). Técnico: Abel Ferreira.

INTER: Daniel; Mercado, Vitão, Kaique e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Maurício e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (Fifa)

Horário: 16h

Local: Allianz Parque

TV: Globo e Premiere