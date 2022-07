Mayke prevê jogo contra o Internacional difícil e despista sobre vaga de titular no Palmeiras

Após uma sequência contra times que lutam contra o rebaixamento, o Palmeiras volta a enfrentar um adversário direto na briga pelo título. O time alviverde encara o Internacional neste domingo, no Allianz Parque. E, na visão do lateral Mayke, o clube gaúcho deve render muita dificuldade aos comandados de Abel Ferreira.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil e não tem time fraco ou bobo. Essas últimas vitórias nos deram mais confiança para amanhã (domingo) enfrentarmos esse jogo importante. Com a força da nossa torcida, vamos buscar essa vitória e seguir na liderança", afirmou Mayke.

No Brasileirão, Mayke vem se revezando na equipe titular com Marcos Rocha. Apesar da possibilidade de iniciar o duelo, o lateral se esquivou e não revelou se estará entre os 11 iniciais. "Independentemente de quem jogar ou não, o jogador do Palmeiras precisa estar sempre preparado e, para isso, é trabalhar forte e treinar bem. É só isso que nos dá a confiança para dar o melhor nos jogos. Quando aparecem as oportunidades, eu procuro dar o meu máximo, seja na habilidade e, quando não der, na raça, no que for, para, no final, a equipe somar os três pontos", explicou.

Mayke tem sido usado em mais de uma função pelo técnico Abel Ferreira. Na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, ele chegou a atuar no meio-campo. "É importante para todos os jogadores atuar em mais de uma posição. Procuro sempre perguntar aos jogadores da posição de origem dicas e, quando entro dentro de campo, busco dar o meu máximo. Já falei para o professor que qualquer função que precisar estarei à disposição para ajudar a equipe", concluiu.

No treino deste sábado, Abel Ferreira não deu pistas sobre a equipe que colocará em campo. O lateral Jorge foi relacionado após se recuperar de um trauma no joelho direito, enquanto que Piquerez treinou em separado. Já Rafael Navarro, Jailson e Rony foram vetados pelo departamento médico.

Com isso, a tendência é que o Palmeiras entre em campo com: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Merentiel (López). O Palmeiras é o atual líder do Brasileirão, com 36 pontos, e já garantiu a melhor campanha do primeiro turno, pois soma quatro pontos de vantagem sobre os concorrentes mais próximos, Corinthians e Atlético-MG.