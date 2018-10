Palmeiras invicto, Ceará faz bonito e São Paulo despenca no segundo turno do Brasileirão

O Brasileirão tem um novo líder. Contando com tropeços de rivais e sua competência, o Palmeiras chegou aos 53 pontos e assumiu a ponta da tabela. A classificação do returno do Campeonato Brasileiro é um dos motivos que explicam a ascensão alviverde é o excelente desempenho da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari no returno. Ao contrário do ex-líder São Paulo, que venceu apenas dois dos oito jogos disputados.

O Palmeiras lidera a competição e o returno, com 20 pontos, sendo seis vitórias e dois empates. Santos e Inter aparecem em seguida, com 15 pontos. A surpresa entre os primeiroa colocados da segunda metade da competição é o Ceará, que chegou aos 14 pontos, apenas dois a menos do que ele fez em todo o primeiro turno.

Já o São Paulo, que terminou a primeira parte com 41 pontos, três a mais que o vice-líder Inter, caiu bruscamente de rendimento. Os comandados de Diego Aguirre venceram apenas dois jogos, empataram cinco e perderam um, número que o deixa na 11ª colocação.

Ao observar a tabela apenas do segundo turno, chama a atenção também o Corinthians, que fez apenas nove pontos e aparece o 15ºcolocado da tabela. Já o Paraná mantém sua fragilidade e, após acabar as primeiras 19 rodadas na lanterna, se mantém na última posição levando em consideração apenas os jogos do segundo turno. O time paranaense somou apenas três pontos.

Veja a classificação do returno do Campeonato Brasileiro

1: Palmeiras - 20

2: Santos - 15

3: Inter - 15

4: Grêmio - 14

5: Ceará - 14

6: Atlético-PR - 12

7: Atlético-MG - 12

8: Flamengo - 12

9: Fluminense - 11

10: Botafogo - 11

11: São Paulo - 11

12: Cruzeiro - 11

13: Vitória - 10

14: América-MG - 10

15: Corinthians - 9

16: Vasco - 9

17: Chapecoense - 7

18: Bahia - 5

19: Sport - 4

20: Paraná - 3