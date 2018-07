Palmeiras irá estrear novo uniforme diante do Goiás

Fabricada pela Adidas, que é fornecedora de material esportivo do clube, a nova camisa número 3 do Palmeiras é inspirada nos modelos utilizados pelas equipes de rúgbi. Ela tem listras horizontais em dois tons de verde e a gola é branca - o calção e as meias são verdes.

"Gostei muito desse novo uniforme! Além de confortável, é bonito e diferenciado. Quando soube que foi inspirado no rúgbi, fiquei contente, já que é um esporte que gosto e respeito, principalmente porque tem a união e a garra como suas principais características", afirmou o atacante Kléber.

O volante Marcos Assunção também gostou da novidade. E aproveitou o lançamento do uniforme para pedir o apoio da torcida no jogo de sábado. "Queremos jogar com o estádio lotado. Por isso, quero convocar os torcedores para nos apoiarem", disse o jogador, um dos líderes do elenco.