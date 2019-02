Palmeiras x Ituano: como assistir ao vivo pela TV ao duelo pelo Paulista

Palmeiras e Ituano vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O jogo abre a nona rodada da competição e serve como preparação para a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, que faz a última partida antes da estreia na Copa Libertadores, marcada para 6 de março, na Colômbia, contra o Atlético Junior.

Palmeiras x Ituano terá a transmissão da TV Globo (para São Paulo) e acompanhamento em tempo real no Estado. Os dois times estão na zona de classificação de seus respectivos grupos no Estadual, porém com margem apertada para os concorrentes. O Ituano, inclusive, é concorrente direto do São Paulo na briga por vaga para a próxima fase do Estadual.

O Palmeiras vem de dois empates seguidos sem gols (contra Ferroviária e Santos), além de ter vencido o Bragantino na antepenúltima rodada. Já o Ituano, por sua vez, vem de uma derrota para o Red Bull, uma vitória sobre o Mirassol e de um empate na rodada anterior em Campinas, contra a Ponte Preta.