Palmeiras já começa a pensar no elenco para 2017; confira quem pode chegar

O Palmeiras está próximo de ser campeão brasileiro. Com seis pontos de vantagem para o segundo colocado, o Alviverde precisa apenas administrar a vantagem para ficar com a taça. A qualidade demonstrada pelo time no ano, entretanto, parece não acomodar a diretoria. Com vaga garantida na Libertadores em 2017, as especulações sobre possíveis reforços para a próxima temporada já começam a movimentar os bastidores de Palestra Itália.

A primeira novidade deverá ser justamente na presidência. Como a eleição pela sucessão de Paulo Nobre terá chapa única, é possível cravar que o novo mandatário no clube será Maurício Galiotte. Com isso a nova diretoria já consegue trabalhar visando o elenco que estará nas mãos do técnico Cuca a partir de janeiro.

Dentre os nomes, dois são praticamente garantidos no clube: Keno e Raphael Veiga. O primeiro é um atacante de 27 anos e disputou o Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz e já tem contratado assinado, faltando apenas a apresentação oficial, o que deve acontecer apenas após o fim do nacional. O segundo é um meia de 21 anos e defende as cores do Coritiba. Na noite desta quinta-feira, o presidente do Coritiba, Rogério Bacellar, admitiu que o jogador já está apalavrado com o Palmeiras e deve assinar um contrato de dois anos.

"Ele quis sair. Ele e o pai dele resolveram. Propusemos para ele um projeto, um salário muito bom e ele não aceitou. Estamos tentando ver o melhor para o clube", disse em entrevista para o site GloboEsporte.com.

Outra meio que o Palmeiras estaria tentando contratar é Alejandro Guerra, do Atlético Nacional, da Colômbia e que também interessa ao Santos. O Alviverde já deu um "chapéu" no Alvinegro com Keno, que também interessava ao time da Vila Belmiro. Na defesa outros dois nomes começam a aparecer como alvos: Juninho, zagueiro do Coritiba (21 anos) e Dedé (28 anos), do Cruzeiro. A negociação mais complicada seria justamente no veterano. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time, já que seu contrato com a equipe mineira termina em Abril do ano que vem, mas ele já negocia uma renovação com sua atual equipe. Ele fez apenas seis jogos em 2016 devido ao grande número de lesões, mesmo assim o Cruzeiro teria grande interesse em manter o jogador.

SAÍDAS

Dentre os jogadores que devem deixar o Palestra Itália, inicialmente apenas Gabriel Jesus está confirmado. o jovem atacante irá defender o Manchester City em 2017. Outro nome que pode sair é Rafael Marques. O atacante, importante na campanha do título da Copa do Brasil em 2015, não vem sendo aproveitado pelo técnico Cuca. Ele pode ser envolvido em uma negociação com o São Paulo, em uma troca pelo meia Michel Bastos.