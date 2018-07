Palmeiras já dispensou 21 jogadores que estavam no ano passado

O Palmeiras faz uma grande reformulação em seu elenco para essa temporada. A promessa, no final do ano passado, de que o time teria muitas mudanças está se concretizando. No total, 21 jogadores que terminaram 2014 na equipe já não vestem mais as cores alviverde. Alguns deles ainda estão no clube, mas já foram avisados que estão livres para procurar clubes, pois o técnico Oswaldo de Oliveira não pretende contar com eles.

A lista dos que ainda estão no clube, mas já foram liberados é encabeçada pelo zagueiro Lúcio, que pode ir jogar na China. Wesley está de malas prontas para o São Paulo e deve ficar treinando separado do grupo até fevereiro, quando termina seu contrato. Mazinho será emprestado ao Coritiba como parte da negociação do meia Robinho. Já Patrick Vieira está livre para procurar clubes, assim como Felipe Menezes, que está nos planos do Ceará. Raphael Alemão, Bruninho, Fernandinho e Weldinho não têm destino.

Existe ainda os jogadores que já deixaram o clube. Marcelo Oliveira foi para o Grêmio, Juninho retornou ao Figueirense, Assim como Bernardo mais uma vez vai defender o Vasco. Bruno César também já é esperado no Al-Ahli, clube com quem ainda tem contrato e Diogo vai ganhar um grande salário no desconhecido futebol da Tailândia. Em relação aos goleiros, Bruno e Deola foram para o Nordeste. Deola vai jogar no Fortaleza e Bruno no Santa Cruz.

Quanto a Eguren, Victorino, Wendel e Washington, o quarteto ainda está sem rumo. Os estrangeiros são sondados por clubes uruguaios e argentinos, mas nada de concreto foi acordado. Situação curiosa vive o atacante Henrique. Vice-artilheiro do Brasileiro no ano passado, ele não conseguiu convencer o Palmeiras a investir em seu futebol e por isso ouve propostas de clubes do exterior e mantendo um fio de esperança de que o Alviverde mude de ideia e tente ficar com ele.

Veja a lista dos 19 jogadores que não jogam mais pelo Palmeiras e sua situação:

Já saíram

Goleiros - Bruno (Santa Cruz) e Deola (Fortaleza)

Laterais: Wendel (sem clube) e Juninho (Figueirense)

Zagueiro: Victorino (sem clube)

Volantes: Marcelo Oliveira (Grêmio), Eguren (sem clube) e Washington (sem clube)

Meias: Bruno César (Al-Ahli), Bernardo (Vasco) e Mazinho (Coritiba)

Atacantes: Henrique (sem clube) e Diogo (Buriram United)

Foram liberados para procurar clubes

Goleiro: Raphael Alemão

Lateral: Weldinho

Zagueiro: Lúcio

Volante: Wesley e Bruninho

Meias: Felipe Menezes e Fernandinho

Atacante: Patrick Vieira