Palmeiras já inicia preparação para próxima temporada

Mesmo ainda faltando um rodada para o final do Brasileirão, o Palmeiras já está com a cabeça em 2011. Nesta quarta-feira, os jogadores do elenco irão fazer avaliações fisiológicas e coleta de sangue, duas medidas tradicionais no planejamento de trabalho antes do início de uma nova temporada. E parte do grupo ganhará férias antecipadas a partir de quinta.

A comissão técnica palmeirense promete divulgar apenas nesta quarta-feira os jogadores que ganharão férias antecipadas, mas é provável que os escolhidos sejam os principais nomes do elenco, como o volante Marcos Assunção e o atacante Kléber. Assim, o Palmeiras deve ter um time bastante desfalcado para enfrentar o Cruzeiro, domingo, em Sete Lagoas (MG), pela última rodada do Brasileirão.

O foco palmeirense no segundo semestre era a Copa Sul-Americana, mas o time foi eliminado pelo Goiás nas semifinais. Enquanto isso, o Palmeiras faz campanha modesta no Brasileirão, longe da disputa pelas primeiras colocações e sem risco de rebaixamento - está em 10º lugar, com 50 pontos. Diante desse cenário, o tempo é mesmo de pensar na próxima temporada.

Nesta terça-feira, o elenco palmeirense voltou ao trabalho, após um dia de folga, mas fez apenas exercícios físicos. Enquanto isso, o volante Edinho, com dores no joelho esquerdo, o meia Lincoln, com dores na coxa direita, e o meia Valdivia, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, seguem fazendo tratamento médico.