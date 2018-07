Palmeiras já tem 11 desfalques certos para domingo

SÃO PAULO - Enquanto a diretoria do Palmeiras começa a definir o futuro de alguns jogadores do elenco, o técnico Gilson Kleina tenta montar a equipe para enfrentar o Atlético-GO, domingo, no Pacaembu. Como aconteceu na partida contra o Flamengo, pela última rodada do Brasileirão, o treinador terá muitos problemas para fechar a escalação palmeirense. No total, já são 11 desfalques certos. E o número pode aumentar.

Barcos, Márcio Araújo e Román estão suspensos. E a lista de machucados já conta com oito jogadores: Tiago Real (luxação no ombro direito), Wesley (lesão muscular na coxa esquerda), João Denoni (luxação na clávicula direita), Henrique (trauma na região da costela), Valdivia (lesão no joelho esquerdo), Daniel Carvalho (lesão no músculo anterior da coxa direita), Leandro (lesão no bíceps femoral da coxa direita) e Fernandinho (se recupera de cirurgia no joelho esquerdo).

O meia Patrick Vieira ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e ainda não tem presença confirmada. Por outro lado, Luan está de volta, após cumprir suspensão, enquanto Thiago Heleno, Leandro Amaro, Patrik e Betinho estão recuperados de lesão muscular e também podem ir para o jogo.

Gilson Kleina comanda na tarde desta quarta-feira e também na quinta dois treinamentos sem a presença da imprensa para poder definir o time, que deve contar com várias mudanças. A expectativa é de que ele aproveite vários garotos das categorias de base, já pensando na formação do elenco para a próxima temporada.