Palmeiras já vendeu 23 mil ingressos para retorno à sua arena

O Palmeiras terá o estádio cheio em seu retorno ao Allianz Parque nesta quarta-feira, contra o Internacional, pela Copa do Brasil. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente - o setor Cadeira Gol Norte está esgotado. A partida será realizada às 22h e vale uma vaga nas semifinais.

Os sócios-torcedores palmeirenses tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até sexta-feira, quando começou a comercialização para o público em geral. A média no Allianz Parque é de 32 mil espectadores.

O Allianz Parque foi definido como palco do jogo decisivo depois de uma vistoria feita pela construtora WTorre e pelo clube para analisar o gramado. A inspeção foi feita depois do show do cantor Rod Stewart, no dia 19 de setembro, e as condições foram consideradas apropriadas para o jogo.

Após a vistoria, outro show, agora da cantora Katy Perry, foi realizado dia 25, sexta-feira, cinco dias antes da partida. A construtora assegura que dois dias são suficientes para a retirada da estrutura dos shows. "O gramado vai estar feio, mas em condições de jogo", disse o presidente Paulo Nobre após vistoria na semana passada.

Preocupado com as condições do campo, o Palmeiras chegou a reservar o estádio do Pacaembu para a partida. Na semana passada, no dia 19, o time venceu o Grêmio por 3 a 2, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O público pagante foi de pouco mais de 23 mil pagantes.

No dia 25 de outubro, a equipe não terá opção e terá de atuar realmente em sua "segunda casa", o Pacaembu. Exatamente no mesmo dia, o Allianz Parque terá o show da banda Muse.