Palmeiras já vendeu 30 mil ingressos para domingo

O Allianz Parque estará lotado no domingo, quando o Palmeiras precisa da vitória sobre o Atlético-PR, pela última rodada do Brasileirão, para escapar do rebaixamento sem depender de qualquer outro resultado. Segundo balanço divulgado pelo clube no final da tarde desta sexta-feira, 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente - a carga total é de cerca de 39 mil bilhetes, incluindo os destinados para a torcida visitante.

O Atlético-PR teria direito a cerca de quatro mil ingressos para o jogo de domingo, mas abriu mão da cota, alegando que o jogo não representa nada para o clube no Brasileirão e que teme por possíveis atos de violência em caso de rebaixamento palmeirense. Assim, o Palmeiras resolveu vender também esses bilhetes para os seus torcedores.

Com a venda realizada até agora, os setores Cadeira Gol Norte, Cadeira Gol Sul e Cadeira Superior já estão esgotados. Assim, restaram entradas apenas para Cadeira Central Oeste e Cadeira Central Leste, cujos valores são iguais: R$ 350,00 cada. As bilheterias do estádio estarão abertas neste sábado e domingo, sempre a partir das 10 horas.

Diante do Atlético-PR, o Palmeiras fará seu segundo jogo no novo estádio. A inauguração aconteceu no dia 19 de novembro, quando perdeu para o Sport, também com casa lotada. Dessa vez, uma derrota para o time paranaense pode representar o rebaixamento palmeirense no Brasileirão - Bahia e Vitória são os outros que estão na briga para não cair.