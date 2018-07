Palmeiras joga bem e faz 3 a 0 no São Bernardo, no Pacaembu

SÃO PAULO - Palmeiras e Valdivia fizeram as pazes com a torcida nesta quinta-feira. Com boa atuação do chileno, que até marcou gol, a equipe venceu o São Bernardo, por 3 a 0, no Pacaembu, e aliviou a pressão sofrida após a derrota de domingo para o Penapolense, no mesmo local, pelo Campeonato Paulista.

Barcos fez dois gols e terminou como artilheiro do jogo, válido pela quinta rodada do Paulistão, mas o destaque ficou mesmo para Valdivia, que havia sido vaiado pelas organizadas no fim de semana. Dessa vez, ao ser substituído, foi aplaudido por todos os setores do estádio, em reconhecimento à sua atuação dedicada.

A vitória faz a equipe alviverde subir para o quinto lugar, com sete pontos, ficando à frente do Corinthians, que tem a mesma pontuação, graças ao saldo de gols. No domingo, às 19h30, a equipe volta a campo para pegar o XV em Piracicaba. Já o São Bernardo tem apenas um ponto e é o lanterna o Paulistão. No domingo, o time faz clássico regional contra o São Caetano, em casa, no Estádio 1.º de Maio.

O JOGO

Precisando se recuperar no Paulistão, o Palmeiras entrou em campo com uma equipe mais ofensiva, com três atacantes - Barcos, Vinicius e Maikon Leite - e só um volante: Márcio Araújo. De cara a decisão de Gilson Kleina pareceu não ser acertada.

O São Bernardo tinha espaços e assustava, tanto que carimbou o travessão de Fernando Prass aos 24 minutos, numa pancada do ex-corintiano Fernando Baiano, que tirou de Márcio Araújo e arriscou de longe. O goleiro só olhou.

A torcida já começava a demonstrar irritação quando o Palmeiras abriu o placar, aos 32. Maikon Leite bateu escanteio pela direita, Valdivia resvalou de cabeça e a bola foi na barriga de Barcos, praticamente embaixo da trave. Na sorte, o argentino fez o primeiro dele no jogo.

O gol motivou o Palmeiras, que passou a buscar mais o jogo, criando chances de ampliar ainda na primeira etapa. Valdivia e Barcos exigiram boas defesas de Wilson Junior, enquanto Maikon Leite mandou a oportunidade dele por cima do gol.

Empolgado, o time da casa voltou bem do intervalo e fez o segundo logo aos 5 minutos. Maikon Leite cruzou da direita, Valdivia se movimentou bem e nem precisou sair do chão para cabecear e fazer o seu primeiro gol em seis meses.

Cinco minutos depois, jogada de Wesley, que cruzou para Maikon Leite. O atacante chutou, Wilson Júnior pegou no reflexo, mas Barcos, oportunista, estava na pequena área para empurrar para as redes.

Depois de abrir 3 a 0, o Palmeiras relaxou. Chance real de gol, só mais uma, com Barcos, que dominou na área, limpou e chutou para defesa de Wilson Júnior. Valdivia levou um amarelo, não deixou de reclamar, e Gilson Kleina achou melhor tirar o chileno para não vê-lo ser expulso. A torcida aplaudiu o meia na saída de campo.

PALMEIRAS 3 x 0 SÃO BERNARDO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Ayrton (Wendel), Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley, Valdivia (Edilson); Maikon Leite, Barcos e Vinícius (Patrick Vieira). Técnico: Gilson Kleina

SÃO BERNARDO: Wilson Júnior; Régis, Márcio Garcia, Samuel e Gleidson; Dudu, Glaydson (Michael), Kléber e Luciano Mandi (Gil); Ricardinho (Naldinho) e Fernando Baiano. Técnico: Luciano Dias.

GOLS: Barcos, aos 32 minutos do primeiro tempo; Valdivia, aos 5, e Barcos, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Adriano de Assis Miranda.

CARTÕES AMARELOS: Valdivia e Gleidson.

RENDA E PÚBLICO: Não disponíveis

LOCAL: Pacaembu

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

47min - Fim de jogo no Pacaembu. Vitória por 3 a 0 do Palmeiras sobre o São Bernardo.

45min - Arbitragem dá dois minitos de acréscimo. E Palmeiras vai pro ataque no finalzinho do jogo.

38min - Gilson Kleina já realizou as três mudanças no time, colocando em campo Patrick Vieira, Edilson e Wendel.

34min - Barcos quase marca mais um gol, mas para em Wilson Júnior.

33min - A torcida palmeirense aplaude Valdivia, substituído por Edilson.

30min - Os dois times criam pouco, mas é o São Bernardo quem tenta mais fazer o gol. Só falta ter qualidade no passe final.

25min - Michael chuta de longe, fraquinho, e Fernando Prass defende sem dificuldades.

22min - Jogo que começou quente na etapa final já deu uma esfriada. Palmeiras já não ataca tanto quanto antes.

17min - São Bernardo já não consegue mais tocar a bola, e sofre para chegar ao ataque.

13min - Maikon Leite quase deixa sua marca. Wilson Júnior defende bem.

10min - GOOOL do Palmeiras. Está fácil para os donos da casa. Jogada pela direita e a bola sobra fácil para barcos fazer mais um gol no Pacaembu.

8min - Chute de Wesley desvia no zagueiro e bola bate na rede, mas pelo lado de fora.

5min - GOOOL do Palmeiras. Valdivia marca de cabeça, após cruzamento de Maikon Leite.

3min - Com Michael no lugar de Glaydson, São Bernando busca o empate.

Omin - Começa a etapa final.

PRIMEIRO TEMPO

46min - Fim do primeiro tempo. Palmeiras foi melhor, mais incisivo, e merece a vitória parcial por 1 a 0.

44min - Maikon Leite domina bem, dribla bem, mas o chute... Vai longe do gol.

41min - Boa jogada de Vinícius pela esquerda, mas Barcos não aproveita tão bem e chuta em cima de Wilson Júnior.

39min - Valdivia obriga Wilson Júnior a fazer boa defesa.

34 min - Márcio Garcia tenta de cabeça, mas bola vai por cima do gol.

32min - GOOOL do Palmeiras. Cobrança de escanteio, Valdivia toca de cabeça e Barcos manda a bola pro fundo das redes.

29min - Palmeiras tenta chegar pelas pontas, mas até agora sem sucesso.

26min - Com apenas um volante (Márcio Araújo, já que Wesley está avançando bastante), o Palmeiras sofre toda vez que o São Bernardo parte para cima.

24min - Quase sai o zero do placar, e a favor do São Bernardo. Fernando Baiano tira um marcador da frente e acerta a trave.

21min - O São Bernardo chega com perigo, mas desperdiça boa oportunidade: Fernando Baiano estava impedido quando recebeu a bola.

17min - Barcos sofre uma pancada no joelho direito e cai no campo, mas levanta logo, para alívio da torcida.

14min - Após cobrança de escanteio, Maurício Ramos sobe mais alto que os rivais e, de cabeça, manda a bola para fora.

12min - Kléber chuta da esquerda e Fernando Prass defende, sem perigo.

10min - Boa jogada de Maikon Leite pela direita, mas Márcio Garcia afasta o perigo.

9min - Ofensivo, o Palmeiras toca bastante a bola, mas não consegue entrar na área adversária com perigo.

5min - São Bernardo joga fechado, apostando suas fichas nos contra-ataques.

3min - Mais uma vez Vinícius, pela esquerda, em outro arremate de fora da área. E mais uma vez Wilson Júnior defende fácil.

1min - No primeiro ataque, Vinícius chuta fraquinho de longe, para defesa de Wilson Júnior.

0 min - Começa o jogo no Pacaembu.