Palmeiras joga em Chapecó para recuperar pontos que foram suspensos

Mesmo no posto de único invicto do Campeonato Brasileiro e no papel de líder, o Palmeiras se cobra para noite de neste domingo, às 19h, conseguir vencer a Chapecoense, na Arena Condá. O atual campeão vai buscar recuperar na partida os três pontos conquistados na última semana diante do Botafogo, mas que foram suspensos na última semana pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O time ganhou por 1 a 0 em Brasília na última rodada, porém apareceu na tabela de classificação com 16 pontos durante poucos dias. Diante da reclamação do Botafogo pelo mau uso do árbitro de vídeo (VAR) na partida, a CBF suspendeu o resultado até a realização do julgamento. O Palmeiras, portanto, deixou de ter uma vantagem na tabela e viu os adversários se aproximarem.

O clube não trata a situação como um grande problema, por confiar na vitória no STJD. O departamento jurídico do clube entende a suspensão como uma etapa meramente protocolar e promete se defender no julgamento para manter o resultado conquistado no campo.

Para evitar mais problemas, o técnico Luiz Felipe Scolari vai conseguir escalar os principais jogadores contra a Chapecoense. O zagueiro Luan se recuperou de lesão na virilha e vai a campo, assim como Gustavo Gómez. Um dia antes de se apresentar à seleção paraguaia, o defensor será titular.

Boa parte dos jogadores ganhou descanso no meio de semana e não atuou pela Copa do Brasil. A equipe confia na série de sete vitórias e nos seis jogos consecutivos sem levar gol para continuar sem ser ameaçado pelos rivais nem criticado pelo estilo de jogo pragmático.

"Se algumas pessoas entendem que jogamos retrancados, somos a melhor equipe em número de gols no Brasileiro, na Libertadores e fomos no ano passado. Eu não trabalho com números, trabalho com seres humanos", disse Felipão.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X PALMEIRAS

CHAPECOENSE: Tiepo; Caíque Sá, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Campanharo; Rildo, Arthur Gomes e Everaldo. Técnico: Ney Franco.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Horário: 19h

Na TV: Premiere