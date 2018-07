Palmeiras joga em clima de paz para voltar à liderança

SÃO PAULO - O Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira sob um clima que há muito tempo não se via pelos lados da Academia de Futebol. Em paz, inicia a oitava rodada na 3ª colocação do Campeonato Paulista (mas com um jogo a menos do que Guarani e São Paulo) , com vários jogadores em boa fase, reforços se entrosando rápido, confusões nos bastidores não interferindo no desempenho da equipe e Felipão sem criar polêmicas. Com cinco vitórias e dois empates, a meta é ir curtir o carnaval ainda mais em alta, com novo triunfo diante do Guaratinguetá, às 21 horas, no estádio Dário Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba.

Até em relação a advertências o momento é bom. O Palmeiras é a equipe - ao lado de São Caetano e XV de Piracicaba - que menos recebeu cartões amarelos. Foram apenas 11 em sete jogos. "Estamos vivendo um grande momento e não podemos vacilar. Está tudo dando certo", destacou o atacante Maikon Leite.

Os reforços que chegaram para esta temporada parecem ter se adaptado muito rápido. Tanto que Artur, Barcos, Juninho e Daniel Carvalho já fizeram gols. Isso tem feito a diferença para o desempenho da equipe ser tão bom. Não à toa, o quarteto será titular nesta sexta e tem arrancado muitos elogios da torcida e da comissão técnica.

Com um elenco melhor e mais numeroso, Felipão pode até manter a tranquilidade mesmo perdendo peças importantes. Nesta sexta, por exemplo, ele não conta com Cicinho (suspenso), Valdivia e Luan (machucados), três jogadores chave em sua equipe. Mas as peças de reposição fazem com que não precise improvisar ou quebrar a cabeça para montar o time.

Em relação à equipe, a tendência é que Felipão não promova grandes alterações. Melhor não mexer naquilo que está dando certo. A única novidade em relação ao time que venceu o Ituano por 3 a 0, na última rodada, é a entrada de Artur no lugar de Cicinho. No meio, existe uma chance de João Vitor ser testado no lugar de Patrik, para fortalecer a marcação.

Embora Barcos apareça como uma boa opção dentro da área, Maikon Leite possa abrir a defesa com seus dribles e Daniel Carvalho colocar os companheiros na cara do gol com seus passes, a maior esperança alviverde continua sendo Marcos Assunção. Dos 14 gols feitos pela equipe no Paulistão, ele participou ativamente de nove. Foram três gols e seis assistências. Nesta sexta, Assunção treinou cobranças de escanteio e faltas e mostrou que a boa fase não é só nos jogos. Vários foram os gols durante a atividade na Academia de Futebol.

GUARATINGUETÁ: Jaílson; Pio, Walter, Maicon Baggio e Fábio Carioca; Everton, Gercimar, Marcinho e Nenê; Djavan e Lúcio Flávio. Técnico: Vilson Tadei.

PALMEIRAS: Deola; Arthur, Henrique, Leandro Amaro e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Daniel Carvalho; Maikon Leite e Barcos.Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Flávio Rodrigues Guerra. Horário: 21 horas. Local: Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite. TV: SporTV. Rádio: Estadão ESPN.