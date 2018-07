Palmeiras joga em Porto Alegre para explorar a crise do Grêmio

O Palmeiras tem diante do Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, uma missão parecida à da quarta-feira, quando bateu o São Paulo, no Allianz Parque, por 2 a 1 de virada. O líder precisa explorar a crise do adversário para se manter firme na rota para o título do Campeonato Brasileiro.

A equipe do técnico Cuca está há seis rodadas sem perder e vai enfrentar fora de casa uma equipe em péssima fase. O Grêmio não ganha há quatro jogos e vem de uma goleada por 4 a 0 sofrida diante do Coritiba. O técnico Roger Machado está pressionado para evitar a queda abrupta na classificação e até fechou os últimos treinos para se reunir e conversar com o elenco.

O problema do confronto é o Palmeiras não estar com a força máxima, fora a dificuldade histórica em jogar com o Grêmio no Sul. Nas últimos dez partidas pelo Brasileiro, foram somente duas vitórias. Uma das derrotas traumáticas foi em novembro de 2009. Então na disputa do título, o Alviverde teve Obina e Maurício Nascimento expulsos por brigarem durante o intervalo. No segundo tempo, a defesa não aguentou e o time perdeu por 2 a 0.

"Não tenho dúvida que o Grêmio se mobiliza demais. Jogadores criticados querem a todo custo mostrar o valor no jogo seguinte. Já tomei goleada e no jogo seguinte dei goleada no adversário. Isso não nos ilude", afirmou Cuca. O Palmeiras conta com a volta de Gabriel Jesus ao time titular e não terá Mina e Jean, suspensos pelo terceiro cartão. Edu Dracena, na zaga, e João Pedro, na lateral-direita, devem ser os substitutos.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X PALMEIRAS

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace, Jailson e Ramiro; Douglas, Luan e Bolaños. Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS: Jailson; João Pedro, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Tchê Tchê, Moisés e Cleiton Xavier; Dudu e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

Juiz: Emerson Ferreira (MG)

TV: SporTV

Horário: 18h30

Local: Arena Grêmio