Palmeiras joga em São Bernardo para rodar elenco e manter intensidade antes do Mundial

O Palmeiras joga neste sábado, às 16 horas, com o pensamento de manter a campanha perfeita no Campeonato Paulista e dar sequência à preparação para o Mundial de Clubes. O terceiro adversário na temporada é o São Bernardo, fora de casa, no Estádio 1º de Maio, pela segunda rodada do Estadual.

O Palmeiras ostenta um retrospecto de 100% de aproveitamento diante do São Bernardo, além de nunca ter sofrido um gol do clube do ABC Paulista. Em seis jogos disputados, soma seis vitórias e 12 gols marcados.

O Palmeiras venceu seus dois compromissos contra Novorizontino (2 a 0) e Ponte Preta (3 a 0) de forma convincente. Com isso, soma seis pontos e lidera o Grupo C. No último duelo, sobrou diante do rival de Campinas e jogou em ritmo de treino. Abel, porém, criticou a queda na intensidade apresentada no segundo tempo, quando a partida já estava resolvida.

Em São Bernardo, portanto, o desafio é manter o ritmo alto durante os 90 minutos no penúltimo confronto antes do embarque para Abu Dabi. A ideia é usar esses quatro jogos do Campeonato Paulista para azeitar a equipe e deixá-la pronta para o torneio da Fifa que se tornou obsessão para a torcida e o clube.

O plano tem sido bem executado, o time está mais maduro e é capaz de mostrar variações táticas interessantes numa mesma partida. Abel está satisfeito com o que tem visto, sobretudo com a postura dos atletas, entende que há espaço para evolução, que virá naturalmente, na visão de Rony.

"Acredito que o grupo como um todo está no caminho certo, evoluindo degrau por degrau, e estamos nos preparando para fazer mais um ano de vitórias e conquistas", afirmou o camisa 10. O atacante completou contra a Ponte Preta a marca de 100 partidas pelo Palmeiras. Na ausência de um centroavante, ele continua sendo improvisado na função e fará o papel de camisa 9 no Mundial.

A tendência é de que o português escale um time misto para rodar o elenco. Jovens campeões da Copinha podem aparecer entre os reservas e atletas menos utilizados podem ganhar uma chance entre os titulares. Não há novos desfalques. Weverton continua com a seleção brasileira e Gómez voltará mais cedo da seleção paraguaia porque foi expulso na rodada anterior das Eliminatórias, mas só estará disponível para o confronto com o Água Santa. Com isso, Marcelo Lomba e Murilo seguem entre os titulares.

"É apenas o início, mas é bom saber que estamos no caminho certo", opinou Lomba, goleiro veterano contratado justamente para assumir a meta palmeirense nas ausências de Weverton.

O São Bernardo joga motivado após derrotar o Água Santa por 1 a 0 na estreia do Campeonato Paulista. O técnico Márcio Zanardi indicou que irá repetir a escalação que atuou em Diadema. O treinador chegou a fazer alguns testes durante a semana, mas nada que indicasse uma mudança em relação ao time que enfrentou o Água Santa. Por ter pela frente o forte Palmeiras, pode acontecer de abrir mão do esquema com três atacantes para reforçar o setor de meio-campo. Se isso acontecer, Cesinha e Rafinha brigam pela posição de titular.

"Será um duelo contra uma equipe muito forte e não podemos nos descuidar. Contamos com o apoio do nosso torcedor. Podem ter certeza que entrega e raça de todos não vão faltar", declarou o zagueiro. Com a primeira vitória, o São Bernardo abriu o Paulistão na liderança do Grupo B, sendo o único com três pontos. A Ferroviária tem um, enquanto São Paulo e Novorizontino ainda não pontuaram.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X PALMEIRAS

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Lucas Ferron, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Léo Gomes, Rodrigo Souza e Silvinho; Davó, João Lucas e Paulinho Moccelin. Técnico: Márcio Zanardi.

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Luan, Murilo e Piquerez; Mayke, Danilo, Atuesta e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Estádio 1° de Maio, em São Bernardo

TRANSMISSÃO - HBO Max