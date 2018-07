Palmeiras joga mal de novo e apanha do Inter no Pacaembu

A torcida fez a sua parte. Foram mais de 31 mil torcedores no Pacaembu, que empurraram o time e mostraram que mesmo a equipe não fazendo por merecer, ela não será abandonada. Só faltou – mais uma vez – os atletas jogarem bem. O Inter aproveitou a formação excessivamente ofensiva armada pelo técnico Gareca, venceu por 1 a 0 e aumentou a crise alviverde.

Para não voltar para a zona de rebaixamento, o Palmeiras terá de torcer contra Criciúma, Bahia, Coritiba e Vitória, que jogam neste domingo. Se todos vencerem, o Palmeiras retorna para a lanterna do Campeonato Brasileiro. A situação incômoda pode ser vista pelos números do treinador no comando da equipe. No Nacional, ele somou uma vitória, um empate e sete derrotas, com aproveitamento de 14,8%. No total, somando Copa do Brasil e amistoso, a marca é 33,3%.

Neste sábado, Gareca resolveu apostar em uma formação bem ofensiva e ficou claro que acabaria o dia como louco ou gênio, afinal de contas, não é normal se expor tanto diante de um time forte como é o Inter. A formação que mandou a campo não fez sequer um treino na Academia. Gareca achou que conseguiria fazer a equipe jogar na base da conversa. Mas uma coisa não se pode negar: ele fugiu da mesmice, mas de forma atabalhoada.

O Palmeiras começou marcando sobre pressão e com uma linha defensiva bem à frente. Lúcio e Wellington foram vistos no meio de campo diversas vezes, enquanto o time corria muito e pensava pouco. Mendieta, que seria o responsável pela criação, manteve sua regularidade de jogar mal.

ERRO FATAL

Apesar da ofensividade, o Palmeiras não chutava a gol e, naturalmente, deixava espaços. E foi assim que o Inter abriu o caminho da vitória. Aos 20, Dida deu um chutão para frente, Rafael Moura foi mais esperto que Lúcio e desviou de cabeça para Jorge Henrique aproveitar a indecisão de Fábio e mandar para as redes. A cena de jogadores do Inter livres e na cara do gol se repetiu algumas vezes no jogo.

No segundo tempo, o treinador argentino colocou Eguren no lugar do inoperante Leandro e o Palmeiras apresentou uma leve melhora. Pelo menos, diminuiu o sufoco na defesa, mas a falta de criatividade continuou. Em uma atitude quase que de desespero, o treinador colocou Bruno César no lugar de Mouche. O meia não jogava desde a estreia de Gareca, contra o Santos. De nada adiantou. Quando o time era ofensivo, ele emperrou. Com a formação cautelosa, houve pouca evolução. E o Palmeiras mantém seu martírio, sempre perto da Segundona.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 1 INTERNACIONAL

PALMEIRAS - Fábio; Weldinho, Lúcio, Wellington e Juninho; Marcelo Oliveira, Mendieta (Felipe Menezes) e Allione; Mouche (Bruno César), Cristaldo e Leandro (Eguren). Técnico: Ricardo Gareca.

INTERNACIONAL - Dida; Claúdio Winck (Gilberto), Paulão, Ernando e Fabrício; Wellington, Willians, Aránguiz e Jorge Henrique (Alan Patrick); Eduardo Sasha (Leandro) e Rafael Moura. Técnico: Abel Braga.

GOL - Jorge Henrique, aos 19 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Moura, Mendieta, Paulão, Eguren e Gilberto.

RENDA - R$ 735.345,00.

PÚBLICO - 31.278 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).