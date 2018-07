Palmeiras joga mal e é eliminado da Copa Sul-Americana

BOGOTÁ - Com a cabeça na luta para deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro, o Palmeiras resolveu poupar alguns titulares e acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana ao perder por 3 a 0 pelo Millonarios ontem, em Bogotá. A derrota na Colômbia faz com que as atenções de todos no clube fiquem voltadas apenas para sair da zona da degola do nacional.

O Millonarios foi melhor durante todo o jogo. O meio campo alviverde não tinha pegada. Patrik não se achou em campo, Tiago Real e Daniel Carvalho não sabem marcar e Márcio Araújo, que deveria ser o trinco da defesa, cansou de levar bolas nas costas e ter que sair correndo atrás dos adversários, que tinham como ponto forte a velocidade.

O problema era ainda maior no momento de criação das jogadas. Tiago Real errou quase todos os passes e Daniel Carvalho manteve sua regularidade – foi muito mal na partida. Lá na frente, Barcos tentava jogar sozinho contra, dois, três ou até quatro marcadores. Levou pancada, trombou nos zagueiros, mas não tinha muito o que fazer sozinho, já que Mazinho não estava em uma noite inspirada.

Por isso, o Millonarios chegou como quis na área, principalmente com Cosme e Rentería. O placar não foi dilatado no primeiro tempo graças a dificuldade de finalização dos colombianos. Quando acertava a bola no gol, Bruno faz a defesa, como aconteceu aos 27, quando Ortiz acertou uma bomba de fora da área e o goleiro defendeu.

Foi assim até os 34 minutos, quando após mais uma jogada de velocidade, os colombianos conseguiram abrir o placar. Cosme recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Rentería deixou a bola passar e sobrou para Ortiz acertar uma bomba e marcar um belo gol. E o Palmeiras conseguiu acabar o primeiro tempo sem dar um chute sequer que fizesse o goleiro Delgado ter algum trabalho.

No segundo tempo, o Luan entrou no lugar de Mazinho e deu maior movimentação ao time. Mas justamente quando parecia que o Palmeiras poderia marcar o seu gol, o Millonarios ampliou. Leandro Amaro derrubou Ortiz dentro da área. Rentería bateu rasteiro quase no meio do gol, mas Bruno caiu sentado para o outro lado.

O Palmeiras ainda teve uma grande chance com Barcos, que aos 25, ajeitou, driblou e chutou forte, mas Delgado fez uma boa – e única – defesa em todo o jogo.

Aos 31, Ochoa sacramentou a eliminação do time de Gilson Kleina ao acertar um forte chute e marcar o terceiro gol. No final, Betinho ainda foi expulso. Era o que faltava para o Alviverde entregar os pontos e admitir que sua única preocupação é acabar o ano na Série A do Campeonato Brasileiro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

47min - Fim de jogo! O Palmeiras perdeu por 3 a 0.

43min - Rentería chuta no travessão! O Millonarios toca a bola com tranquilidade e quase faz o quarto gol. Vai entrar Robayo no lugar de Otalvaro.

39min - Torcida grita olé, Millonarios começa a toques de letras dentro de campo e irrita o Palmeiras. Betinho acaba de ser expulso após agredir adversário.

37min - Millonarios muda novamente: o volante Blanco entra no lugar de Candelo. Quando o colombiano saia, foi empurrado por Betinho, que levou o amarelo.

34min - O Palmeiras coloca mais um atacante em campo. Betinho entra no lugar de Patrik.

31min - GOOOOOL do Millonarios! Candelo dá lindo passe para Ochoa, que sozinho na área fuzilou. 3 a 0!

28min - Rentería dá muito trabalho para a defesa palmeirense. Time colombiano agora espera para explorar os contra-ataques.

25min - Delgado faz ótima defesa! Barcos bateu forte de perna esquerda de dentro da área e o goleiro espalmou para escanteio! Pressão do Palmeiras.

24min - Luan recebeu ótima bola, entrou na área e errou a jogada. Não se sabe se ele quis chutar ou tocar para Barcos.

21min - Palmeiras demonstra descontrole emocional e começa a reclamar demais com a arbitragem. Luan acaba de levar o cartão amarelo, enquanto o Millonarios coloca Vazquez no lugar de Cosme.

17min - Como foi 3 a 1 para o Palmeiras no Pacaembu, os 2 a 0 são suficientes para o time colombiano graças ao gol marcado fora de casa. Agora a equipe brasileira já demonstra nervosismo.

15min - GOOOOOOOOL do Millonarios! Rentería desloca o goleiro Bruno e faz 2 a 0! O resultado dá a classificação para o time colombiano.

13min - Pênalti para o Millonarios! Cosme recebeu na área e rolou para Ortiz, que foi derrubado por Leandro Amaro.

12min - Barcos tenta chute de longe e manda a bola sem perigo para o goleiro.

9min - O Palmeiras mexe: Obina entra no lugar de Daniel Carvalho.

7min - Times voltam dispostos a arriscar mais no segundo tempo. O jogo está mais aberto. O técnico Gilson Kleina prepara a entrada de Obina.

3min - Palmeiras volta melhor no segundo tempo e já criou dois bons ataques.

1min - Recomeça o jogo! No Palmeiras, Mazinho entra no lugar de Luan.

INTERVALO

O Millonarios fez valer o apoio da torcida e não deu chances para o Palmeiras no primeiro tempo. O time colombiano conseguiu o 1 a 0 e precisa de mais um gol para garantir a classificação.

Tiago Real: "Nossa equipe sabia que eles vinham para cima. Estamos com dificuldade para sair de trás e precisamos ser mais agressivos."

Thiago Heleno: "Precisamos melhorar nosso posicionamento para o segundo tempo."

PRIMEIRO TEMPO

45min - Fim do primeiro tempo! O Millonarios vence por 1 a 0!

44min - Patrik quase faz! O palmeirense aproveitou a sobra e chutou da meia-lua. A bola passou perto do gol.

42min - Bruno salva o Palmeiras! Candelo sai na cara do gol, mas o goleiro saiu com coragem nas pernas do colombiano para evitar o gol.

40min - Palmeiras demonstra melhora. Tiago Real arriscou um chute de longe e Barcos cruzou para Mazinho cabecear para fora.

37min - Daniel Carvalho cobra falta para fora. O 1 a 0 ainda classifica o Palmeiras, que venceu o primeiro jogo por 3 a 1 no Pacaembu.

35min - GOOOOOL do Millonarios! Ortiz abre o placar em Bogotá! Belíssima jogada do time colombiano pelo lado direito. Tabela, cruzamento de Cosme, corta-luz de Rentería e chute forte de Ortiz no canto. 1 a 0 para o Millonarios!

30min - Palmeiras está acuado e vê o Millonarios criar chances boas de gol. Os atacantes Renteria e Cosme sempre aparecem livres. Pelo menos o goleiro Bruno está em noite inspirada.

27min - Bruno faz bela defesa! Candelo limpou a jogada entre dois palmeirenses e chutou de fora da área. O goleiro espalmou.

25min - Otalvaro chuta de fora da área e quase faz! A bola passa com perigo à direita do goleiro Bruno.

23min - O atacante Cosme se desloca com facilidade e não tem sido acompanhado pela defesa palmeirense. Millonarios volta a pressionar e contra espaço. Até agora o time brasileiro não criou jogadas.

20min - Quase gol do Millonarios! Rentería desceu pela meia esquerda e cruzou. Cosme, da marca do pênalti, chutou mal e perdeu a oportunidade.

19min - Cosme divide com Leandro Amaro dentro da pequena área e Bruno fica com a bola. O armador Candelo tem muita liberdade para criar. A marcação de Márcio Araújo ainda é falha.

15min - Millonarios joga com muita vontade e velocidade, mas falta técnica. Se o Palmeiras se acalmar, vai encontrar espaços para criar, mas para isso o time precisa encostar em Barcos, que está muito isolado.

12min - Excesso de passes errados atrapalha o Palmeiras, que não para de "devolver" a bola aos adversários. Time colombiano pressiona, mas não cria tanto perigo.

10min - Palmeiras está com dificuldades para criar. Tiago Real e Daniel Carvalho ainda não se acharam em campo e Barcos está muito isolado.

4min - Equipe colombiana começou o jogo pressionando e aposta na velocidade dos jogadores para vencer o Palmeiras. O estádio está lotado e a pressão da torcida tem sido grande. O Millonarios já criou três jogadas de perigo até o momento.

2min - Lance perigoso do Millonarios! Cosme driblou Thiago Heleno dentro da área e chutou forte, perto do gol de Bruno. Tiro de meta.

1min - Começa o jogo em Bogotá!

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Bruno; Artur, Leandro Amaro, Thiago Heleno e Juninho; Márcio Araújo, Patrik (Betinho), Tiago Real e Daniel Carvalho (Obina); Mazinho (Luan) e Barcos. Técnico: Gilson Kleina

MILLONARIOS: Delgado; Ochoa, Torres e Franco; Ramirez, Otalvaro (Robayo), Ortiz, Martinez e Candelo (Blanco); Rentería e Cosme (Vazquez). Técnico: Hernán Torres

Gols: Ortiz, 35/1ºT, Rentería, 15/2ºT, Ochoa, 30/2ºT

Local: El Campín, em Bogotá

Cartões amarelos: Torres, Patrik, Luan, Betinho, Vazquez

Expulsão: Betinho

Árbitro: Victor Carillo (Peru)