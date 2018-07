Palmeiras joga mal e perde para o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã

O Palmeiras deu mais uma amostra nesta quarta-feira do quanto continua irregular na temporada. Dias depois de conseguir uma vitória heroica sobre o Atlético-MG, com gol no último lance, a equipe teve uma atuação ruim e perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Se o desempenho do Palmeiras deixou a desejar, o jogo do adversário também não foi bom. O Fluminense foi inferior no primeiro tempo, porém conseguiu converter a única chance clara para impor à equipe paulista um resultado complicado. O Alviverde se distanciou do G-4 e acumula somente uma vitória nas cinco últimas rodadas.

Na partida o principal personagem foi o meia Gustavo Scarpa. O jogador do Palmeiras enfrentou pela primeira vez o ex-clube, contra o qual travou uma longa batalha na Justiça para conseguir a liberação do contrato após comprovar a falta de pagamento de salários e obrigações trabalhistas.

O reencontro levou a torcida do Fluminense a vaiar todas as participações do meia na partida, apesar da boa atuação dele. Aberto pela direita, ele, assim como outros colegas do Palmeiras, encontrou bastante espaço pelo setor e criaram jogadas de perigo no começo. Um chute de Dudu e uma cabeçada de Moisés obrigaram o goleiro Julio Cesar a fazer defesas decisivas. Faltou capricho nas finalizações.

O domínio palmeirense diminuiu quando o lado direito ficou enfraquecido pela saída do lateral Marcos Rocha, machucado. A equipe sentiu a partir daquele momento o ritmo forte e quando já parecia aguardar o intervalo, foi surpreendida pelo gol do Fluminense.

Em cobrança de falta para a área, a defesa falhou e permitiu o lateral-direito Gilberto estar livre para aproveitar a sobra e chutar a gol, aos 42 minutos, para fazer 1 a 0.

A mudança no placar tranquilizou o Fluminense e enervou o Palmeiras para o segundo tempo. Com Felipe Melo já com cartão amarelo, o técnico Roger Machado tirou o volante por temer a expulsão e apostou em Lucas Lima. A escolha também tentou fazer o time voltar a criar após perder espaço com a desvantagem.

Nada disso adiantou. O futebol das duas equipes continuou pobre. O único lance agudo do Palmeiras em busca do empate foi conseguir uma expulsão. Edu Dracena levou o vermelho ao conter um contra-ataque do Fluminense.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1X0 PALMEIRAS

FLUMINENSE: Júlio César; Gilberto, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Airton (Ibañez), Mateus Norton e Jadson; Júnior Dutra (Matheus Alessandro), Marcos Junior (Everaldo) e Pedro. Técnico: Marcelo Oliveira.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Lucas Lima), Bruno Henrique e Moisés; Gustavo Scarpa, Dudu e Willian (Deyverson). Técnico: Roger Machado.

Gol: Gilberto, aos 42 minutos do primeiro tempo

Árbitro: Rodrigo Ferreira (SC)

Cartões marelos: Felipe Melo, Airton, Gilberto e Mayke.

Cartão Vermelho: Edu Dracena

Público: 21.462 pagantes

Renda: R$ 565.430,00

Local: Maracanã