Palmeiras joga mal, mas empata com o Atlético-MG com gol no fim

Nem sequer o palmeirense mais pessimista poderia imaginar uma estreia no Campeonato Brasileiro como a deste sábado à noite. O Palmeiras jogava no Allianz Parque, com o estádio recebendo um bom público e diante dos reservas do Atlético-MG na competição que todos no clube deixam claro que é o foco na temporada. Por pouco, não deixou o estádio dando um vexame. Com gol no último minuto, o time alviverde empatou por 2 a 2 com o Atlético, em jogo que serviu para mostrar ao técnico Oswaldo de Oliveira que ainda muita coisa precisa ser feita.

A expectativa do torcedor do Palmeiras era ver em campo aquele time que tanto deu orgulho no Paulista, com toques rápidos, movimentação e sufocando o adversário. Mas o que se viu, na verdade, foi a equipe com os mesmos problemas demonstrados na decisão contra o Santos, o que dá a entender que em jogos mais complicados as deficiências serão mais evidentes. E isso ficou claro diante dos reservas do Atlético.