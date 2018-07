Palmeiras joga mal, mas vira no fim e bate o Criciúma fora de casa

CRICIÚMA - O Palmeiras teve 17 dias para treinar, pensando no Campeonato Brasileiro. No meio desse período, teve um jogo contra o Vilhena, que serviu até para entrosar ainda mais a equipe. Mas pouco se viu em relação à evolução tática e o que fez a diferença ontem foram jogadas individuais e a vontade dos atletas. No sufoco, o Palmeiras venceu de virada o Criciúma por 2 a 1, na volta à elite nacional.

Kleina escalou o time no 4-5-1 com dois volantes – Marcelo Oliveira e Josimar – para dar segurança ao meio de campo e liberdade para Marquinhos Gabriel, Bruno César e Valdivia abastecerem Alan Kardec. O problema é que o Criciúma surpreendeu com uma postura defensiva tão boa e Paulo Baier, apesar dos seus 39 anos, mostrou que ainda tem capacidade para desmontar defesas rivais.

Fechadinho, o time catarinense esperava o Palmeiras atacar, roubava a bola e aproveitava os pontos fracos do adversário. Juninho subia para o ataque e esquecia de voltar. Josimar e Marcelo Oliveira batiam cabeça e não protegiam a zaga. Assim, mesmo tendo menor posse de bola, foi o Criciúma quem abriu o placar. Aos 11, Paulo Baier cobrou falta para a área, Alan Kardec desviou de cabeça e enganou Fernando Prass. O árbitro deu o gol para o veterano meia.

Dois minutos depois, Marcelo Oliveira perdeu uma chance inacreditável depois de Bruno César cobrar falta e o goleiro rebater para o meio da área. A derrota parcial fez com que os erros já conhecidos do time do Palmeiras voltassem. A equipe tocava a bola sem saber o que fazer até errar o passe.

No segundo tempo, Gilson Kleina colocou Leandro e Wesley nos lugares, respectivamente, de Marquinhos Gabriel e Marcelo Oliveira. As alterações seriam uma boa opção, desde que também tivesse sido corrigido a grave falha de posicionamento na defesa. E não foi o que aconteceu.

O Criciúma continuou chegando com facilidade pelo lado esquerdo e passou a apostar nos lançamentos e na velocidade, para desespero dos defensores palmeirenses. Enquanto a torcida fazia bonita festa nas arquibancadas, em campo o time catarinense dominava o jogo. Aos 12, Tiago Alves ainda desviou a bola com o braço dentro da área e, para a sorte do Palmeiras, o árbitro não marcou pênalti. Perdido, o Alviverde sofria com a falta de organização tática, mas também com a má atuação e omissão de alguns atletas.

Juninho, Josimar e Bruno César, que praticamente não tocou na bola e acabou sendo substituído pelo atacante Rodolfo, erravam muito.Virada na raça. Embora as trocas de Kleina não tenham feito tanta diferença, o fato é que o time acordou e resolveu se recuperar na raça. Aos 37, Valdivia fez bela jogada e rolou para Leandro que, na frente da área, chutou forte, a bola desviou em Escudero e enganou Bruno.

Empolgados, os palmeirenses foram para cima, pressionaram e acabaram sendo premiados. Aos 42, Wesley cobrou falta na cabeça de Alan Kardec, que subiu com estilo e marcou um belo gol, virando o placar.Nos minutos finais, foi só administrar e comemorar o resultado. No sufoco, longe de uma grande atuação, o Palmeiras conseguiu voltar para a elite nacional com uma boa vitória fora de casa. Mas vai ter de jogar muito para buscar algo de importante no campeonato.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 1 X 2 PALMEIRAS

CRICIÚMA - Bruno; Eduardo, Fabio Ferreira, Escudero e Giovanni; Serginho, Ricardinho, João Vitor (Cortez) e Paulo Baier (Wellington Bruno); Silvinho e Bruno Lopes (Vítor Michels). Técnico - Caio Júnior.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Tiago Alves e Juninho; Marcelo Oliveira (Wesley), Josimar, Valdivia, Bruno César (Rodolfo) e Marquinhos Gabriel (Leandro); Alan Kardec. Técnico - Gilson Kleina.

GOL - Paulo Baier, aos 11 minutos do primeiro tempo. Leandro, aos 37, e Alan Kardec, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Escudero, João Vitor e Silvinho (Criciúma); Josimar, Fernando Prass, Marcelo Oliveira, Alan Kardec e Valdivia.

RENDA - R$ 249.590,00.

PÚBLICO - 11.768 pessoas.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).