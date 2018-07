Palmeiras joga na última rodada para confirmar vice-campeonato

O campeão brasileiro do ano passado, o Palmeiras, tenta encerrar a campanha no Campeonato Brasileiro, neste domingo, com o posto de segundo lugar. A equipe se despede da competição ao enfrentar o Atlético-PR, às 17h, na Arena da Baixada, com a cobrança de terminar na melhor posição possível e, assim, conseguir para um clube uma premiação maior.

O vice-campeão ganha R$ 11 milhões da CBF pela campanha, contra R$ 7 milhões do terceiro colocado. Essa diferença virou um aspecto de motivação para o elenco. Apesar de uma certa decepção por não ter conseguido títulos na temporada, o Palmeiras considera honroso fechar o ano como vice-campeão depois de alguns contratempos em 2017, como as duas trocas de treinador no ano.

Na disputa pelo prêmio, Santos e Grêmio são os concorrentes. Porém, o Palmeiras tem a vantagem de só depender de si para confirmar o posto. A preocupação, no entanto, é a sucessiva irregularidade fora de casa. A equipe perdeu os últimos três encontros como visitante no Campeonato Brasileiro para Avaí, Vitória e Corinthians.

O técnico Alberto Valentim se despede do cargo para dar lugar a Roger Machado e não poderá contar com os suspensos Edu Dracena e Felipe Melo, além do atacante Borja, em recuperação de uma cirurgia na virilha. "Para todo torcedor foi um ano de decepção. A gente não conquistou títulos. Terminar em segundo lugar vai ser honroso", disse o atacante Dudu.

Na última partida antes das férias o Palmeiras vai com o que tem de melhor. Exceto as ausências do já negociado Egídio, do aposentado Zé Roberto e de quem não tem condições de atuar, o treinador quer a força máxima para conseguir alcançar a meta de uma premiação maior.

O Atlético-PR sonha em manter a posição para poder disputar a Copa Sul-Americana do ano que vem, já que as chances de chegar à Copa Libertadores são bastante pequenas.. O goleiro titular, Weverton, deve se despedir do time justamente para reforçar o Palmeiras a partir de 2018.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR X PALMEIRAS

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Wanderson (Cleberson), Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Rossetto e Gedoz; Sidcley (Pablo), Lucas Fernandes e Douglas Coutinho. Técnico: Fabiano Soares.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke (Fabiano), Mina, Luan (Juninho) e Michel Bastos; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Deyverson. Técnico: Alberto Valentim.

Juiz: Cláudio Lima e Silva (SE).

Local: Arena da Baixada.

Horário: 17h.

Na TV: Pay-per-view.