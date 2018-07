Palmeiras joga pela vaga na Copa do Brasil contra o ASA

O Palmeiras quer manter o embalo do Campeonato Brasileiro – são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos – na partida desta quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o ASA (Associação Sportiva Arapiraquense), equipe de Alagoas que disputa a Série C. Isso significa que a equipe não quer “trocar o chip”, como dizem os jogadores quando vão disputar um torneio paralelo. A ideia é repetir o que vem dando certo, a começar pela escalação.

Para conseguir uma vaga nas oitavas de final, o Palmeiras precisa vencer ou empatar com gols – no jogo de ida, em São Paulo, houve empate por 0 a 0. Nova igualdade sem gols levará a decisão para os pênaltis.

Por iniciativa do próprio ASA, mandante da decisão, o jogo será disputado em Londrina. Mergulhado em uma grave crise financeira e com baixa média de público em Arapiraca, a diretoria decidiu jogar no Paraná por uma cota de R$ 400 mil, além das despesas da delegação (passagens áreas, hospedagem, alimentação e transporte). Além disso, a equipe alagoana conseguiu três patrocínios pontuais para a partida. Uma das motivações do grupo é o fato de já ter eliminado o Palmeiras no mesmo torneio, em 2002.

O técnico Marcelo Oliveira afirmou que não vai poupar jogadores. “Vamos jogar do mesmo jeito, com muita intensidade e muita marcação. A responsabilidade é toda nossa. É dessa forma que vamos encarar a partida. Vamos jogar para passar de fase”, disse o lateral Lucas.

Por outro lado, o treinador terá de administrar alguns desfalques. Arouca e Zé Roberto foram poupados e não viajaram para se preparar para o clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Robinho treinou ontem, mas ainda se recupera de uma lesão muscular.

O zagueiro Vitor Hugo sofreu uma fratura na face e também não está 100%. Leandro Almeida, que seria seu substituto, já atuou pelo Coritiba na Copa do Brasil. “Estou em uma boa fase e quero jogar, para não perder essa oportunidade”, disse Leandro Pereira, autor dos dois gols domingo