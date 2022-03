Palmeiras joga por melhor campanha do Campeonato Paulista e Santos busca reação

O Palmeiras faz neste domingo, às 18h30, o segundo dos três clássicos consecutivos pela fase de grupos do Paulistão. Depois de derrotar o São Paulo, o time de Abel Ferreira, já classificado às quartas de final, encara o Santos no Allianz Parque a fim de se manter invicto e com a melhor campanha entre os 16 times. Na quinta, fecha a trinca de clássicos com o Corinthians. A equipe treinada pelo argentino Fabián Bustos, que busca seu primeiro triunfo, precisa da vitória para não correr risco de parar na primeira fase.

Trata-se de um clássico entre oponentes com treinadores em estágios distintos de trabalho e com campanhas opostas no Paulistão. Abel Ferreira soma quatro taças em 16 meses de Palmeiras, já se colocou entre os maiores técnicos da história do clube alviverde e tem o elenco nas mãos. Sua equipe faz campanha quase perfeita no Estadual, com 23 pontos, fruto de sete vitórias e dois empates. Além disso, ostenta a melhor defesa, com apenas um gol sofrido. Precisa de quatro pontos para assegurar a melhor campanha geral no torneio sem depender de tropeço de rivais.

Fabián Bustos, por outro lado, ainda está em fase de adaptação ao Santos. O argentino, substituto de Fábio Carille, comanda o time apenas pela segunda vez. Em sua estreia, viu da beira do gramado uma classificação dramática à terceira fase da Copa do Brasil com vitória nos pênaltis sobre o Fluminense-PI. No Estadual, a equipe da Vila Belmiro não está na zona de classificação de seu grupo. Soma 11 pontos e aparece no terceiro posto.

Para o Palmeiras, o clássico no Allianz Parque é oportunidade de ampliar o retrospectivo positivo. O time alviverde não perde há sete jogos do Santos e ganhou os último quatro. Abel Ferreira nunca foi derrotado pelo rival da Baixada. A última vitória santista ocorreu em outubro de 2019 (2 a 0) pelo Brasileirão daquele ano.

Abel usou titulares contra o São Paulo e é provável que mescle o time diante do Santos para ter forma máxima na partida com o Corinthians, seu maior rival. O treinador também considera a sequência exaustiva de confrontos para rodar o elenco. Ele já reforçou que não vê problemas em poupar titulares em clássicos.

"Temos que fazer gestão de energia para jogar com a máxima força. Se entendermos que daqui três dias temos que mudar, vamos mudar porque confiamos e acreditamos em todos. Todos têm de estar preparados para jogar", explicou o português. Ele deve dar oportunidade a Gustavo Scarpa, que não atuou no Morumbi e retornou recentemente de lesão. Os desfalques são os mesmos dos últimos jogos: o zagueiro Luan, fora por lesão coxa esquerda, e os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula, que tratam um problema no tornozelo.

Reencontro com o ex-time

O Clássico da Saudade marca o reencontro de Ricardo Goulart com o Palmeiras. O atacante teve breve passagem na equipe então comandada por Felipão em 2019 antes de retornar à China. No Santos, ele é o camisa 10 e tem começado a assumir o protagonismo que dele se espera com boas atuações nas últimas partidas.

"Respeito o Palmeiras, mas hoje estou vestindo a camisa do Santos e vou fazer o meu máximo aqui para conseguir essa vitória", disse o jogador. "Venho me adaptando todos os dias. Fiquei um bom tempo no exterior e voltar no ritmo do futebol brasileiro requer um planejamento".

Já o lateral-direito Auro pediu o Santos "mais concentrado e sem desligar em nenhum momento do jogo" depois da classificação suada diante do Fluminense-PI. Seu bom desempenho na última quarta causou uma dúvida na cabeça de Bustos, que pode escalá-lo entre os titulares. No meio Vinícius Zanocelo, pode reaparecer entre os 11. Madson continua fora e a tendência é de que Felipe Jonatan e Carlos Sánchez ainda não retornem.

Com a liberação de 100% de público nos estádios pelo governo estadual, a arena palmeirense receberá seu melhor público em 2022. Já foram vendidos mais de 32 mil ingressos.

PALMEIRAS X SANTOS

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gómez, Kuscevic e Jorge; Jailson, Atuesta e Gustavo Scarpa; Dudu, Giovani e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS - João Paulo; Auro (Vinícius Balieiro), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry (Vinícius Zanocelo) e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fabián Bustos.

ÁRBITRO - Raphael Claus

HORÁRIO - 18h30

LOCAL - Allianz Parque

TRANSMISSÃO - HBO Max/Estádio TNT Sports