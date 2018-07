Palmeiras joga 'por uma bola' na Arena da Baixada A primeira batalha contra o Atlético-PR terminou como queriam jogadores e comissão técnica do Palmeiras, com uma vitória sem sofrer gols no Palestra Itália (1 a 0). Na segunda etapa do confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, a missão palmeirense é outra: fazer um gol na Arena da Baixada, nesta quarta-feira, em jogo que começa às 21h50.