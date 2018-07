Palmeiras joga por uma façanha contra o Internacional

Para diminuir o risco ou até se salvar do rebaixamento, o Palmeiras vai precisar fazer diante do Internacional algo raro: vencer uma equipe do G-4. O único triunfo foi contra o Grêmio, no Pacaembu. Nas circunstâncias deste sábado, na casa do rival, o Palmeiras não venceu nenhum dos que concorrem à Libertadores. A partida tem agravantes para o time de Dorival Júnior: o Inter precisa vencer para garantir a vaga no torneio sul-americano e o Beira-Rio terá cerca de 40 mil colorados, segundo a diretoria gaúcha.

Para voltar de Porto Alegre salvo, o Palmeiras precisa vencer e torcer para que o Vitória, concorrente na briga pela permanência na Série A, não derrote o Flamengo. A partida do time baiano será disputada em Manaus às 21 horas, depois do jogo do Palmeiras. O time paulista tem um ponto de vantagem na tabela (39 a 38) e uma vitória a mais (11 a 10).

Por outro lado, uma derrota não joga o Palmeiras na Série B. A equipe dependeria do último jogo, em casa, contra o Atlético-PR. "Nós dependemos de nossas forças, esse é um ponto positivo", afirmou o goleiro Fernando Prass. "Mas é uma decisão para os dois, Inter e Palmeiras, apesar de os objetivos serem diferentes."

Outro alento é que o Palmeiras, antes da sequência de quatro derrotas, chegou perto de vencer times do G-4. Fez bons jogos contra o bicampeão Cruzeiro e o Corinthians, vencia, mas acabou sofrendo o empate no final. "Tivemos duas ou três partidas abaixo do nosso rendimento. Com isso, não temos mais gordura. O Palmeiras vai sair dessa situação com suas forças. Não estamos mortos", disse o técnico.

A equipe vai ter de justificar essas palavras sem seu principal jogador. Valdivia não se recuperou de um edema muscular na coxa esquerda e ficou em São Paulo. O provável substituto é Allione. Com chances menores, estão no páreo Felipe Menezes, Mazinho e até Bruno César, relacionado pela primeira vez depois de cinco rodadas.

A equipe também não terá a zaga titular: Nathan está suspenso e Tobio, com lesão muscular. Dorival praticamente confirmou que os substitutos serão Lúcio e Victorino, os mesmos da goleada por 6 a 0 para o Goiás. "Cada jogo tem uma história e um momento. Não quer dizer que tudo vai se repetir da mesma forma. A responsabilidade é do grupo", disse o técnico.

No treino no Estádio Olímpico, a equipe recebeu o técnico Luiz Felipe Scolari. Além dos laços sentimentais com o time e da amizade com Dorival, Felipão é parte interessada na partida de hoje. O Grêmio só tem chances de ir à Libertadores se o arquirrival não ganhar.

O encontro, no entanto, não pôde ser registrado. A exemplo do que havia feito em São Paulo, a comissão técnica fez um treino fechado, sob forte esquema de segurança. Apesar disso, nenhum torcedor apareceu. "Essas medidas foram tomadas para o time manter o foco", disse Dorival.

INTER

Abel Braga afirmou que só vai usar atletas que estiverem "100% fisicamente". Com isso, diminuem as chances de Nilmar e Jorge Henrique. E disse que a vaga na Libertadores seria "um título sem troféu."