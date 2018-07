Palmeiras joga quinta e será 1º brasileiro nas oitavas

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira apenas parte da tabela das oitavas de final da Libertadores, revelando as datas dos jogos de ida, mas não os de volta. Os horários das partidas também não foram especificados pelo site da entidade que rege o futebol da América do Sul.

Na segunda semana das oitavas os outros cinco brasileiros entram em campo. No feriado do dia 1º de maio, o Corinthians vai até Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors. Provavelmente no mesmo horário, às 22h, o São Paulo vai receber o Atlético-MG no Morumbi.

No dia 2 de maio, uma quinta-feira, jogam os outros brasileiros. O Fluminense enfrenta o Emelec, no Equador, enquanto o Grêmio recebe o Independiente Santa Fé na Arena. Os demais jogos de ida são Real Garcilaso-PER x Nacional-URU, no dia 24, Newell''s Old Boys x Vélez Sarsfield, dia 25, e Tigre x Olimpia, no dia 30.