Palmeiras jogará às 10h do domingo na quarta fase da Copa São Paulo

Três jogos serão disputados sábado e mais três no domingo, completando os sete confrontos. Os outros dois grandes paulistas que ainda sonham com o título vão jogar no domingo. O Palmeiras enfrentará o América-MG às 10 horas, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O local é o mesmo onde o time vem atuando desde a primeira fase, com dois empates e três vitórias consecutivas.

O São Paulo receberá o surpreendente Rondondópolis-MT, às 19h45, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. O time do Morumbi tem tido dificuldades para avançar no mata-mata e espera reencontrar o bom futebol diante dos mato-grossenses. Domingo à tarde, às 15 horas, o Flamengo recebe o Bahia, no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista.

NO SÁBADO - Outros dois paulistas vão estar em campo no sábado, ambos do interior. Pela manhã, o Ituano vai enfrentar o Avaí no estádio Novelli Júnior, em Itu. Às 17 horas, o Mirassol pegará o Sport no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. Uma das forças da competição, o Cruzeiro pegará o Ceará, no estádio José Liberatti, em Osasco, às 19h30.

Como acontece desde a segunda fase, o sistema de disputa nesta etapa é o mata-mata, ou seja, quem vence segue adiante. Caso ocorra empate no tempo normal, a definição vai para a cobrança de pênaltis. Vão chegar às quartas de finais os sete vencedores, além do perdedor que tiver a melhor campanha.

Confira os jogos da quarta fase da Copa São Paulo:

Sexta-feira

21 horas - Internacional x Corinthians (Limeira

Sábado

10h30 - Avaí x Ituano (Itu)

17h - Sport x Mirassol (São José do Rio Preto)

19h30 - Cruzeiro x Ceará (Osasco)

Domingo

10 horas - Palmeiras x América-MG (São José dos Campos)

15 horas - Bahia x Flamengo (São Paulo - Nicolau Alayon)

19h45 - São Paulo x Rondonópolis-MT (Mogi das Cruzes)