Palmeiras jogará com o São Paulo na arena mesmo com show na véspera

A administração do Allianz Parque afirmou nesta segunda-feira que o estádio receberá o clássico do Palmeiras com o São Paulo, em 2 de junho, pelo Campeonato Brasileiro, mesmo um dia depois da realização de um show no local. A arena terá na véspera apresentações dos cantores Ivete Sangalo e Gilberto Gil, mas que não inviabilizam a partida por serem em um espaço fora do gramado.

+ Roger Machado confirma Thiago Santos no dérbi

+ Início do Brasileiro tem ares de 'Rio-São Paulo'

Segundo o Allianz Parque, o show será realizado em um ambiente chamado Allianz Parque Hall, um local coberto, fora do campo e situado atrás de um dos gols. Como as apresentações serão para 11 mil pessoas, a área do gramado não será utilizada e, portanto, o clássico poderá ser disputado no dia seguinte, sem a necessidade de ser transferido para o Pacaembu.

Em comunicado, a arena afirmou que tem investido em novas tecnologia para acelerar os processos de montagem e desmontagem das estruturas dos shows para afetar menos o calendário do time. "Já é possível realizar um jogo dez horas depois do término de um evento. A intenção da direção do estádio é buscar sempre as tecnologias mais avançadas do mercado para garantir que o Palmeiras jogue o maior número de vezes possível em sua casa", diz o texto.