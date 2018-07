'Palmeiras jogou melhor nos clássicos', defende Kleina

O Palmeiras ainda não venceu um clássico na temporada, mas Gilson Kleina não mostra preocupação com o fato. Para o treinador, sua equipe mostrou mais força e determinação nos três jogos contra os rivais até aqui no Estadual, inclusive no jogo deste domingo contra o Santos.

"Eu achei que o Palmeiras jogou melhor nos três clássicos. E, para uma equipe que começou em baixa, em reconstrução, não podemos tirar nosso mérito", afirmou Kleina. "Vejo que minha equipe tem até ousadia."

Até agora, contra os chamados grandes, o Palmeiras só empatou: 2 a 2 com o Corinthians e igualdade sem gols contra São Paulo e Santos. Sobre a partida desta tarde, Kleina afirmou que sua equipe deveria ter saído vitoriosa. "Se alguém tentou vencer, foi o Palmeiras. Tivemos a dinâmica do jogo e a postura para sair vencedor", disse, confiando que logo menos o Palmeiras vai conseguir ganhar de algum rival. "Temos de ver as coisas boas: alguns jogadores se sobressaíram e estamos em evolução. Acredito que vamos vencer um clássico na hora certa."

O treinador também falou de reforços e admite que está faltando um jogador finalizador no elenco. Sobre a possível contratação de Adriano, ex-Flamengo, Kleina afirma que não recebeu nenhuma informação da diretoria, mas que aceitaria a chegada do jogadores - desde que ele esteja apto a só jogar futebol, deixando os problemas de lado. "O Adriano é um grande jogador, mas tem de ver que de forma está a cabeça dele", declarou o treinador "Quem sou eu para não estender a mão para um homem, um grande jogador."