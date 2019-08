Palmeiras lamenta chance de encostar no Santos

Os jogadores do Palmeiras lamentaram o empate por 2 a 2 diante do Bahia, neste domingo, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a chance de reduzir a diferença de pontos para o líder Santos.

O Palmeiras é o segundo colocado com 29 pontos. No sábado, o Santos perdeu o clássico para o São Paulo por 3 a 2, no Morumbi, e estacionou nos 32 pontos. Em caso de vitória sobre o time baiano, a diferença seria de apenas um ponto.

O Palmeiras segue sem vencer no Brasileirão após o retorno da Copa América: são quatro empates (São Paulo, Vasco, Corinthians, Bahia) e uma derrota (Ceará).

“Nosso objetivo era vencer o jogo para poder encostar no Santos. Mas o campeonato é longo. Teremos outras oportunidades”, disse o meia Bruno Henrique.

O técnico Luiz Felipe Scolari procurou exaltar o ponto conquistado diante do Bahia e afirmou que o Campeonato Brasileiro será decidido nas última rodadas. O treinador reconheceu a queda de rendimento do time num primeiro momento e a posterior reação nas últimas rodadas.

Antes da parada do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América, o Palmeiras liderava com 25 pontos, cinco à frente do Santos e com aproveitamento de 92% dos pontos disputados.

“No Brasil, no mínimo, temos oito equipes disputando o título. Diferente de outros países. Tivemos uma arrancada boa, depois tivemos problemas pós-Copa América. Estamos jogando bem, mas tivemos esse problema do Felipe, que prejudicou. Hoje é o 14º jogo, se ganhássemos, estaríamos um ponto acima do que planejamos. Como empatamos, estamos um abaixo do que planejamos. Vai ser um campeonato disputado até o final”, disse o treinador, se referindo a expulsão do volante Felipe Melo, ainda no primeiro tempo.

Para o lateral Diogo Barbosa, que cometeu o primeiro pênalti que resultou no gol do Bahia, a expulsão de Melo prejudicou a vitória palmeirense.

“Se a gente ganhasse, já encostava de novo no Santos. Mas com um a menos é difícil”.