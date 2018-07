Palmeiras lamenta chance perdida na Sul-Americana e pensa no Brasileirão

BOGOTÁ - O Palmeiras não conseguiu aproveitar a vantagem obtida no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando venceu por 3 a 1, e acabou sendo eliminado na noite de terça-feira ao perder para o Millonarios, da Colômbia, por 3 a 0, em Bogotá. Decepcionado com a queda, o zagueiro Thiago Heleno lamentou a oportunidade desperdiçada pela equipe, mas ressaltou a necessidade do time se concentrar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"A gente estava com a vantagem e não soube aproveitar a chance. Vamos levantar a cabeça e pensar no (Campeonato) Brasileiro, que é muito importante, também. Temos que sair dessa situação", disse o zagueiro, que teve a opinião reiterada pelo meia Tiago Real, que reconheceu também que o Palmeiras pecou por não conseguir criar alternativas para evitar a pressão do time colombiano.

"Estamos chateados; viemos com o propósito de sair com essa classificação. Não fizemos um primeiro tempo bom; nos deixamos sufocar na zaga, mas a equipe lutou bastante. Com essa garra, determinação e luta, vamos sair da zona incômoda do Brasileiro e nos focarmos somente na competição", afirmou.

Com a queda nas oitavas de final da Sul-Americana, resta ao Palmeiras os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, quando tentará evitar o rebaixamento. A equipe está apenas em 18º lugar, com 32 pontos, e volta a entrar em campo no sábado, quando vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio, pela 33ª rodada.