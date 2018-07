Palmeiras lamenta mais o empate em Prudente que o São Paulo

PRUDENTE - O Palmeiras lamentou o empate com o São Paulo. O resultado de 3 a 3 foi digno do tamanho e da importância do clássico. Ocorre que na visão de alguns dos jogadores do time de Felipão o fato de estar sempre à frente do marcador e permitir a reação do rival do Morumbi deixou um gostinho amargo após os 90 minutos.

Fopi o que disse, por exemplo, Juninho. "Pelo fato de o Palmeiras estar sempre à frente nos três gols, lamentamos um pouco o empate. Mas o importante é que não deixamos de somar ponto."

Marcos Assunção ficou furioso com a arbitragem, sobretudo no pênalti marcado sobre Cortez em falta de Cicinho, mas deixou o campo do Prudentão tentando aliviar a barra do juiz Wilson Luiz Seneme. "Não devemos crucificá-lo. Ele é humano e pode errar também. É claro que queríamos ganhar, mas agora temos de pensar na sequência do Paulistão."

Do lado do São Paulo, ficou a impressão de dever cumprido. Pouco para o time do Morumbi. Fernandinho valorizou as bolqas de Marcos Assunção, mas evitou condenar dua defesa, que errou muito por cima. Para Fernandinho, o Tricolor jogou muito bem também. "Só lamento que tivemos de correr atrás do marcador nos três gols." Ele dedicou o gol à mulher, que está grávida.

SELEÇÃO

Dos jogadores das duas equipes que estiveram em Presidente Prudente, apenas o são-paulino Lucas vai se juntar ao grupo da seleção brasileira na Suíça para o primeiro amistoso do time no ano. Terça-feira, o Brasil encara a Bósnia. Lucas deixou o campo rapidamente para pegar um jatinho direto para São Paulo. "Vida de jogador é assim mesmo. É muita viagem, treino e jogo. Mas não dá para ficar cansado. Estou pronto para jogar pela seleção."