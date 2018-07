Palmeiras lamenta não ter 'matado a decisão' contra o Santos

Os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do Allianz Parque aliviados com a vitória por 1 a 0, resultado que deixou a equipe em vantagem para o segundo jogo da decisão contra o Santos, que acontece no próximo domingo, na Vila Belmiro. Apesar do resultado positivo, o sentimento entre os palmeirenses foi de uma certa dose de frustração, já que a equipe apresentou maior volume de jogo, ficou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais e perdeu um pênalti, por isso, poderia ter feito um placar maior.

Responsável pela cobrança de pênalti que bateu na trave e foi para fora, o atacante Dudu admite a frustração. "Vencemos. Saio triste pelo pênalti perdido. Bati como faço no treino, mas ela (a bola) subiu demais. Agora é descansar", disse o jogador, que já havia desperdiçado uma cobrança diante do Penapolense. "Perdemos grandes chances de marcar mais, também. Ficamos boa parte do jogo com a bola no pé e um jogador a mais e não conseguimos aproveitar. Pelo menos, conseguimos a vantagem", completou o atacante.

O goleiro Fernando Prass acredita que se o Palmeiras tivesse aberto dois ou mais gols de diferença, teria praticamente decidido a final do estadual. "Com 2 a 0 ou mais, como tivemos chance de fazer, teríamos uma vantagem que seria muito difícil de ser revertida. Agora, pelo menos temos uma pequena vantagem que pode ser útil, mas o objetivo é ir na Vila e vencer também", analisou.

O volante Gabriel pediu calma para os torcedores e avisou que a vantagem de apenas um gol não é motivo para preocupação. "Fizemos uma grande partida. Não conseguimos marcar tantos gols, mas jogamos bem. A torcida do Palmeiras pode ficar tranquila, porque temos força para ir fora de casa e ganhar o outro jogo também", assegurou.

Antes da partida contra o Santos, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Sampaio Correa, no Maranhão, pela Copa do Brasil. A tendência é que o técnico Oswaldo de Oliveira escale um time reserva no confronto.