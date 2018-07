Palmeiras lança camisa azul para comemorar centenário

O Palmeiras divulgou nesta quarta-feira uma camisa comemorativa para celebrar o centenário do clube, que será completado no próximo dia 26 de agosto. Ao contrário do que manda a tradição do time, o novo uniforme não será verde, mas sim azul, como forma de homenagear a Itália.

Nascido Palestra Itália, o Palmeiras tem uma forte ligação com a colônia italiana e é por isso que a diretoria decidiu homenagear o país neste centenário. Além da cor azul, utilizada no uniforme da seleção italiana, a camisa terá detalhes nas cores da bandeira da nação europeia: verde, vermelho e branco.

O símbolo tradicional do clube deu lugar ao da época de Palestra Itália, apenas com as letras P e I estampadas no peito. Do lado direito, um outro escudo, este mais parecido com o utilizado atualmente, para homenagear o centenário, com os dizeres: "100 anos", "Palmeiras" e "Palmeiras minha vida é você".

Este será um uniforme especial do Palmeiras para o centenário e será utilizado somente em algumas partidas. A estreia acontecerá diante da Fiorentina, da Itália, na próxima quarta-feira, no Pacaembu, em jogo válido pelo torneio amistoso Copa Euro-Americana. O preço da camisa varia de R$ 249,90 (versão para torcedores) a R$ 299,90 (peça utilizada pelos jogadores).

Além da camisa dos jogadores de linha, o Palmeiras também lançou um uniforme especial de goleiro para o centenário nesta quarta. Este homenageará as cores do Brasil, sendo praticamente dividido entre as cores verde e amarela. Como a camisa azul, também trará os escudos do Palestra Itália e do centenário do clube.