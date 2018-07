Palmeiras lança camisa comemorativa pelo aniversário de 99 anos

SÃO PAULO - O Palmeiras lançou nesta segunda-feira, quando completa 99 anos, a camisa comemorativa pela data. O modelo na cor branca tem um selo dourado bordado no lado direito do peito com a inscrições “Quando surge o alviverde imponente – 99 anos”. A novidade faz referência ao primeiro distintivo palmeirense, na época ainda Palestra Itália. Os números, às costas dos jogadores, também serão dourados.

A partir do meio-dia os funcionários do clube já colocaram as novas camisas na vitrine da loja oficial do clube, no estádio Palestra Itália. Cada peça vai custar R$ 249,90 e terá nas costas o número 99, em referência ao aniversário completado neste 26 de agosto.

“O novo modelo comemorativo simboliza a história de um clube com 99 anos de tradição, que passa de geração em geração. Um espírito de herança que rompe a barreira do tempo e que agora está no peito da camisa”, disse o gerente da categoria futebol da Adidas no Brasil, Daniel Schmid. O presidente do clube, Paulo Nobre, afirmou que a camisa é o pontapé inicial para inicial das comemorações para o centenário.

A estreia do uniforme será nesta quarta-feira, quando o time do técnico Gilson Kleina enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.