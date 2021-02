Palmeiras lança camisa quadriculada para disputa da temporada 2021

O Palmeiras revelou a identidade visual de seu novo uniforme para a temporada 2021. Fez isso na manhã desta terça-feira. A camisa principal possui detalhes quadriculados em diferentes tons de verde, enquanto a peça secundária é predominantemente branca, com detalhes em verde escuro nas mangas e nos ombros.

Além disso, a camisa número 2 possui diversas coroas espalhadas sobre o tecido. Elas fazem alusão às "Cinco Coroas" obtidas pelo clube alviverde entre 1950 e 1951 (duas Taças Cidade de São Paulo, um Campeonato Paulista, uma Taça Rio-São Paulo de 51 e uma Copa Rio).

O novo manto deve ser utilizado pela primeira vez às 16 horas deste domingo, data em que o time alviverde vai a campo na abertura da final da Copa do Brasil diante do Grêmio, em Porto Alegre. Antes do confronto decisivo, o Palmeiras joga diante do Atlético-MG, no Mineirão, pelo Brasileirão, no encerramento do torneio.

Interessados no novo uniforme palmeirense poderão adquirir a peça por R$ 269,00. O item de tamanho infantil é um pouco mais barato e pode ser encontrado por R$ 259,00.