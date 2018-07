Palmeiras lança campanha com torcida para ter Wesley

Por meio de um longa nota publicada em seu site oficial neste domingo, o Palmeiras convocou os seus torcedores a ajudarem o clube a contratar o jogador vinculado ao time alemão. Através do site www.wesleynoverdao.com.br., os palmeirenses poderão adquirir cotas, de no mínimo R$ 100 cada uma, para viabilizar a contratação.

Para fechar o negócio, o Palmeiras selou um acordo com a plataforma MOP (My Own Player - www.mopbr.com), que dará ao torcedor a chance efetiva de poder ajudar o clube a contratar jogadores daqui para frente. E a diretoria palmeirense informou que, após conversas com representantes do MOP e do Werder Bremen, ficou acordado que será preciso arrecadar R$ 21.377.300,00 para fechar a aquisição de Wesley, sendo que este valor já inclui impostos, direitos econômicos e todos os demais valores da operação.

A parceria com o MOP para contratar Wesley funciona da seguinte forma: cada torcedor poderá contribuir com cotas de valor mínimo de R$ 100, que poderão ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito. Este apoio será feito no formato de doação condicionada, ou seja, caso o valor total da transferência não seja atingido, o dinheiro será devolvido ao doador.

"Esta é uma inovação no mundo do futebol e estamos animados por sermos o primeiro time a fazer uso da plataforma. Confiamos muito no projeto, contamos com o apoio da torcida e temos certeza de que Wesley trará muitas alegrias para os palmeirenses", acredita Arnaldo Tirone, presidente do Palmeiras, confiante de que a quantia milionária será arrecadada.

O Palmeiras, porém, precisa chegar ao valor desejado até o próximo dia 25 de março, data do clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Caso a quantia não seja atingida até esta data, Wesley voltará ao Werder Bremen. Tirone, que está encampando essa campanha, já colaborou com ela comprando 20 cotas, que somaram R$ 2 mil ao total.

Caso o valor desejado seja atingido, o Palmeiras explica que serão necessários dois dias para finalizar a transferência e oficializar a contratação do jogador.