Palmeiras lança medalha para homenagear centenário

O Palmeiras tornou-se um clube centenário no último dia 26 e continua recebendo homenagens. Nesta segunda-feira, a Casa da Moeda do Brasil (CMB) lançou uma medalha em comemoração à data. O evento aconteceu na sede social do clube, em São Paulo, e contou com a presença do presidente do time, Paulo Nobre.

A tiragem máxima será de 2.250 peças, que podem ser fabricadas em ouro, prata, bronze dourado e bronze. Os preços variam conforme o metal escolhido. As moedas podem ser adquiridas pelos torcedores por meio do site da Casa da Moeda. A opção mais cara, em ouro, custa R$ 23.266 - somente cinco peças foram produzidas. A maior parte foi confeccionada em bronze, com 1.900 peças - a mais barata: R$ 70.

Idealizada pela Sociedade Esportiva Palmeiras e modelada pelas artistas da CMB, Monique Porto e Fernanda Costa, a medalha apresenta o numeral 100 e os brasões do Palestra Itália. Acima, a legenda "S.E.P. Vinvit qui si vincit". Abaixo, "1914-2014". A composição traz também uma coroa de louros.

Do lado contrário da moeda, o brasão do clube é circundado pela legenda: "Centenário da Sociedade Esportiva Palmeiras'. As medalhas foram feitas com ou sem resina verde.