Palmeiras lança nova camisa dois com referência ao título estadual de 1942

O Palmeiras vai colocar à venda nesta quinta-feira a nova camisa dois do clube para a temporada 2017-18. O uniforme é inspirado na conquista do Campeonato Paulista de 1942, o primeiro título da equipe sob o nome atual, e vai estrear no próximo dia 9, quando o time do técnico Cuca enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

A camisa é predominantemente branca, tem listras verticais verdes e escudo que remete ao modelo do emblema de 1942. Nas costas, a peça traz a frase “E nasce o Palmeiras campeão”, em referência à mudança de nome sofrida pelo então Palestra Itália naquele ano. Durante a Segunda Guerra Mundial o governo do Brasil exigiu a troca de nomes de times que tivesse alusão a nações do Eixo, como Itália, Alemanha e Japão.

Diante disso, o clube passou a se chamar Palmeiras e logo no primeiro jogo com o nome, foi campeão estadual. "Esta nova camisa homenageia o título do Campeonato Paulista de 1942, o primeiro da história do Palmeiras com o novo nome, mas, acima de tudo, celebra nossas raízes e a tradição de conquistas do Palestra Italia", disse o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.

O primeiro dia de venda será apenas na Academia Store e na loja oficial do Palmeiras na internet. A partir da próxima semana, o novo uniforme passa a ser comercializado em todo o Brasil.