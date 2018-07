Palmeiras lança nova camisa em homenagem ao ex-goleiro Marcos

A nova camisa traz mangas curtas e um escudo do lado direito do peito. Em agosto do ano passado, o ex-goleiro chegou a ser homenageado com uma camisa toda branca, com detalhes em dourado, trazendo um escudo com a letra M do lado direito e o tradicional escudo do Palmeiras no canto esquerdo.

O novo modelo lançado nesta quinta-feira pelo site do clube, mostra que no lugar do escudo do Palmeiras, estão inseridos os anos em que o Santo atuou pela equipe alviverde (1999-2012), as 532 partidas e os 12 títulos conquistados pelo clube. O nome de Marcos aparece com destaque, assim como os anos em que ele mais se destacou pelo clube - 1999 e 2000. Abaixo do escudo, há a frase "O eterno camisa 12", fazendo analogia ao número que foi imortalizado pelo goleiro.

A camisa começa a ser vendida nesta quinta-feira nas lojas da Adidas e na loja oficial do Palmeiras. O preço será de R$ 249,90.