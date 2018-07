Palmeiras lança novo formato do programa sócio-torcedor

A diretoria palmeirense tenta emplacar um programa de sócio-torcedor há algum tempo, mas nunca atingiu o tamanho e a efetividade que gostaria. A versão anterior do Avanti chegou a ter oito mil participantes. Agora, porém, o clube espera atingir um alcance muito maior - são esperadas cinco mil adesões até o final do ano.

"Temos um grande trunfo nas mãos, que é a nova arena", afirmou Francisco Gallutti, gerente de marketing do Palmeiras, apostando que o novo estádio do clube vai atrair mais participantes para o Avanti. Segundo ele, a expectativa é de que sejam arrecadados até R$ 25 milhões por ano com o programa.

"Era um projeto que existia, mas queríamos melhorar. Ele pode ser o melhor do País, só depende da gente. Todos vão ganhar com esse programa", disse o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, ao lançar nesta quinta-feira o novo formato do Avanti, que já teve mil adesões nos primeiros 15 minutos de existência.

Pelo novo formato, o Avanti passa a ter três planos diferentes. O "Meu Palmeiras" vai custar R$ 139,99 por mês, com livre acesso a todos os jogos do time como mandante no setor das cadeiras descobertas, e terá quatro mil vagas disponíveis. No "Sou Palmeiras", o custo é de R$ 69,99 mensais, com livre acesso a todos os jogos do time como mandante no setor das arquibancadas, e estará disponível para seis mil associados. E no "Minha Vida é Você", no valor de R$ 19,99 por mês e vagas ilimitadas, os torcedores terão direito a 50% de desconto na compra dos ingressos para as partidas como mandante.

Para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Coritiba, na próxima quinta-feira, na Arena Barueri, os participantes do Avanti terão direito a pré-venda exclusiva na internet.