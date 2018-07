Palmeiras lança uniforme que simboliza pulsação do torcedor

O Palmeiras divulgou nesta terça-feira seu uniforme número 2 onde predomina a cor branca, com listras verdes, que representam a pulsação do torcedor. Existe ainda a expectativa de ser criado um terceiro uniforme pela Adidas, empresa fornecedora de material esportivo, com cores que foguem do habitual das tradições do clube.

O uniforme 2 tem listras que estão dispostas de tal maneira que recriam o formato da Cruz de Savoia, um dos primeiros distintivos da história do clube. Ainda terá uma frase estampada na gola da camisa: “Meu coração bate por você Palmeiras”.

“O palmeirense canta e vibra com muita intensidade. É um torcedor que é puro coração. Encontramos, junto com a adidas, mais uma forma de render homenagens àqueles que são a principal razão da nossa existência”, disse o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre.

As vendas do novo modelo de uniforme começam nesta quarta-feira nas principais lojas do Brasil e custará R$ 249,99 (adulto masculino), feminino (R$ 229,99) e infantil (R$ 229,99).