Palmeiras lança promoção que dá direito a jantar com o elenco

SÃO PAULO - A diretoria palmeirense lançou uma promoção para o Carnaval que premiará um sócio-torcedor com um jantar com o elenco. Para concorrer, é preciso ser sócio do programa Avanti e enviar uma foto participando dos festejos do Carnaval. O dono da melhor imagem poderá jantar com todo o elenco e a comissão técnica do clube na quarta-feira, um dia antes da partida contra a Portuguesa, além de ganhar uma camisa oficial do Palmeiras.

Para concorrer, os sócios Avanti interessados deverão postar uma foto de algum baile ou festa de Carnaval com a camisa do Palmeiras, acompanhada da hashtag #avantifolia, no perfil oficial do Avanti no Facebook até o dia 4 de março, às 18h.

As três melhores fotos serão postadas na página oficial do Avanti no Facebook também na terça-feira, às 22h, e o ganhador da imagem mais curtida participará do jantar com a delegação. O anúncio do vencedor acontecerá na quarta-feira, às 14h.