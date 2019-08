Perto de aniversário, Palmeiras lança terceira camisa com tom 'verde elétrico'

Prestes a completar 105 anos de fundação, o Palmeiras apresentou seu novo terceiro uniforme nesta sexta-feira, 23. A camisa traz no peito a Cruz de Savoia, primeiro escudo do clube e distintivo da casa real italiana, e usa um tom definido pela fabricante como 'verde elétrico'.

Segundo a Puma, a intenção é celebrar os 105 anos de história do clube, mas, ao mesmo tempo, projetar os dias que virão. Para isso, criaram uma campanha de marketing denominada "Só existe uma coisa maior que a nossa história: nosso futuro". Nas redes sociais, o empresa alemã de materiais esportivos publicou um vídeo narrado pelo rapper Rincon Sapiência, que já havia narrado a campanha de lançamento do primeiro uniforme, no começo de 2019.

A reação dos torcedores nas redes sociais foi positiva, principalmente sobre o vídeo. A camisa será utilizada em campo pela primeira vez no jogo contra o Fluminense, no Allianz Parque, em jogo válido pela 16ª rodada, que acontecerá no dia 10 de setembro.

Maior do que a nossa história, é o nosso futuro. Nova camisa 3 a partir de hoje, nas principais lojas esportivas e Palmeiras Store. #Palmeiras105anos #NewLevels @Palmeiras pic.twitter.com/4Sh0r5Isto — PUMA Brasil (@puma_br) August 23, 2019

Os valores a serem pagos pelos torcedores já estão definidos: serão por R$ 249,90 do tamanho P ao 3GG adulto e por R$ 229,90 do 8 ao 16 infantil; a versão feminina sai por R$ 229,90 do PP ao 2GG. É possível adquiri-las pela internet e por lojas físicas do Palmeiras e da Puma a partir desta sexta, dia 23, e de outras lojas a partir do dia 245.

VEJA REAÇÃO DOS TERCEDORES

E SÓ EXISTE UMA COISA MAIOR QUE A NOSSA HISTÓRIA: O NOSSO FUTURO!!! PERFEITO EU TE AMO — Beatriz (@atletibe) August 23, 2019

Meeeeeeo Deuuus, que propaganda maravilhosa Tiro o chapéu, te amo Puma pic.twitter.com/1gsXcta175 — Chra Valdivia (@CHORAVALDIVIA) August 23, 2019

Miserável, acertou de novo! Toma é teu pic.twitter.com/tL4Ckb1bId — ⓟierre (@PierreHitalo) August 23, 2019