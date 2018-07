Palmeiras lança vídeo onde faz paralelo entre o time atual e antigos ídolos

SÃO PAULO - O Palmeiras lançou uma nova propaganda onde craques da história do clube são lembrados e é feito um paralelo com atletas do atual elenco. Marcos, Evair, Ademir da Guia, César Maluco, Dudu e Alfredo participam da gravação, assim com os atletas do atual elenco, Fernando Prass, Lúcio, Eguren, Valdivia, Leandro e Alan Kardec.

O comercial, que terá duas versões, de 60 e 30 segundos, vai ser veiculado na TV Globo, canais SporTV e Premiere, durante os jogos do Palmeiras.