Palmeiras lançará DVD do último jogo oficial no Palestra

Esta foi a última partida oficial da equipe no estádio antes do fechamento do mesmo para reformas. Desde junho, o local passou a ser chamado de Allianz Parque, nome escolhido por torcedores através de votação pela internet.

O Palmeiras informou que o DVD do filme, já exibido anteriormente e que agora passará a ser comercializado, deve chegar às lojas em outubro. Também nesta sexta, o clube confirmou que irá disponibilizar na internet episódios da web série "Intervalo", que documenta a visita de ídolos do clube às obras do novo estádio palmeirense.

Já o filme "Primeiro Tempo", destinado a torcedores do Palmeiras, mostra, além do próprio jogo entre Palmeiras e Grêmio, detalhes arquitetônicos do antigo Palestra Itália e o cotidiano de torcedores que vivenciaram aquela partida desde o início do dia daquele 22 de maio de 2010.