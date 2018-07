Robinho critica atuação do Palmeiras contra o Vasco: 'Uma vergonha'

Após a derrota para o Vasco por 2 a 0, os jogadores do Palmeiras tiveram uma conversa dura no vestiário e o técnico Marcelo Oliveira deu um puxão de orelha nos atletas. "Nós conversamos e não deixamos que as coisas esfriassem. Às vezes tem de resolver as coisas de cabeça quente, mesmo que saiam palavras mais fortes", explicou Robinho.

Ele foi além e classificou o desempenho da equipe como vergonhoso. "Foi um resultado horrível. Difícil falar. Foi realmente uma vergonha o jogo que nós fizemos. Agora tem de ter coragem de encarar e esquecer, porque temos uma final importante. Agora é foco total, na minha opinião, na Copa do Brasil."

O jogador lamentou o resultado negativo em casa e acha que com o futebol mostrado o Palmeiras não tem como fazer frente ao Santos na Copa do Brasil. "Com esse futebol não dá para vencer ninguém, vamos perder. Aí fica realmente difícil ser campeão. Precisamos melhorar, pois o Santos vem mostrando um grande futebol", admitiu.

A torcida palmeirense já avisou que o título na Copa do Brasil virou obrigação, por causa da campanha irregular no Campeonato Brasileiro. Para o goleiro Fernando Prass, as cobranças podem aumentar. "Tomara que aumente a pressão, a gente está precisando disso. Temos de reagir", afirmou o goleiro, ciente de que o time não está convencendo.